«Будущего здесь не вижу»: олимпийский чемпион покидает Россию

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников поделился со своими подписчиками неожиданной новостью: 46-летний экс-спортсмен намерен покинуть родную страну и навсегда обосноваться в Европе. О своем решении он поведал в Twitter-аккаунте.
Будущего здесь не вижу!Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее🤷♂️. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) August 19, 2020
По словам Кафельникова, он намерен заняться оформлением документов, которые позволят ему получить вид на жительство в одной из европейских стран.
Публикация о планируемой эмиграции двукратного победителя турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде вызвала большой ажиотаж в сети. Теннисисту напоминают, что он и его дочь, несмотря на свои желания зарабатывать на своих именах зарубежом, не смогли этого сделать.
Но не один лишь Кафельников намерен расстаться с родными пенатами навсегда. Так скандальный актер Алексей Панин, известный большинству россиян по фильму "Жмурки", буквально на днях переехал в Испанию, где теперь вовсю обживается на новом месте не без помощи своих же соотечественников.