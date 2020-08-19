«Будущего здесь не вижу»: олимпийский чемпион покидает Россию

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников поделился со своими подписчиками неожиданной новостью: 46-летний экс-спортсмен намерен покинуть родную страну и навсегда обосноваться в Европе. О своем решении он поведал в Twitter-аккаунте.

Будущего здесь не вижу!Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее🤷‍♂️. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) August 19, 2020

По словам Кафельникова, он намерен заняться оформлением документов, которые позволят ему получить вид на жительство в одной из европейских стран.

Публикация о планируемой эмиграции двукратного победителя турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде вызвала большой ажиотаж в сети. Теннисисту напоминают, что он и его дочь, несмотря на свои желания зарабатывать на своих именах зарубежом, не смогли этого сделать.