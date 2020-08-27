Шарапова вошла в рейтинг богатейших россиянок

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России по версии журнала Forbes.

Экс-спортсменка заработала благодаря собственному бренду жевательных конфет и шоколада порядка $20 млн в 2019 году.

Ее общее состояние в данный момент составляет около $200 млн Напомним, что из-за мельдониевого скандала Шарапова в 2016 году была дисквалифицирована на два года, после чего вернуться на прежний уровень так и не сумела.