Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат
29 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
18:00
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
20:00
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
16:00
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
18:00
ЦСКА ЦСКА

Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России 

Газета.Ru и ещё 1 5 часов назад
Шарапова вошла в рейтинг богатейших россиянок
Фото: Reuters
Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России по версии журнала Forbes.
Экс-спортсменка заработала благодаря собственному бренду жевательных конфет и шоколада порядка $20 млн в 2019 году.
Ее общее состояние в данный момент составляет около $200 млн Напомним, что из-за мельдониевого скандала Шарапова в 2016 году была дисквалифицирована на два года, после чего вернуться на прежний уровень так и не сумела.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в танцах на льду 2006 года Татьяна Навка прокомментировала информацию о третьей беременности.
Видео дня. Уйдет ли Месси из Барселоны
Газета.Ru: последние новости
Осака снялась с турнира в Нью-Йорке из-за стрельбы полицейских в темнокожего Осака снялась с турнира в Нью-Йорке из-за стрельбы полицейских в темнокожего Вавринка пробился в 1/4 финала турнира в Праге Вавринка пробился в 1/4 финала турнира в Праге Азаренко победила Корне и вышла в 1/4 финала турнира в Цинциннати Азаренко победила Корне и вышла в 1/4 финала турнира в Цинциннати
Теннис , Татьяна Навка , Мария Шарапова , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в США
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в США
Рублёв уступил в первом круге турнира ATP в Нью-Йорке
Рублёв уступил в первом круге турнира ATP в Нью-Йорке
«Может, они что-то „кушают“»: Мостовой о «Баварии»
«Может, они что-то „кушают“»: Мостовой о «Баварии»
Губерниев раскрыл причину молчания Загитовой
Губерниев раскрыл причину молчания Загитовой
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
01:49
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
Футбол
Названы главные претенденты на Месси
00:51
Названы главные претенденты на Месси
Футбол
В деле о гибели Коби Брайанта случился новый поворот
00:49
В деле о гибели Коби Брайанта случился новый поворот
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение