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АТР отреагировала на инициативу Джоковича создать новую ассоциацию теннисистов 

RT на русском и ещё 40 4 часа назад
Инициативу Джоковича о новой ассоциации теннисистов оценили
Фото: Reuters
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) выступила с заявлением относительно решения главы совета игроков Новака Джоковича и ещё ряда теннисистов покинуть организацию и создать Ассоциацию профессиональных игроков в теннис (PTPA).
«Успех ATP-тура и его превращение в одну из ведущих спортивных организаций мира за последние 30 лет были основаны на равноправном партнёрстве между игроками и турнирами, а также продуктивном сотрудничестве с турнирами «Большого шлема», WTA и ITF. Структура управления ATP-тура предоставляет игрокам равные права при принятии всех важных решений. Мы осознаем проблемы, с которыми игроки сталкиваются в сегодняшних обстоятельствах, однако твёрдо верим, что сейчас время единства, а не внутреннего разделения. Мы по-прежнему непоколебимы в стремлении обеспечить игроков во всех сферах нашей деятельности, гарантируя, что они получат максимальную выгоду от лет, проведённых в Туре, и их голоса будут услышаны. Параллельно мы по-прежнему привержены тесному сотрудничеству с другими руководящими органами тенниса, стремясь реализовать истинный потенциал нашего спорта. Только как единый вид спорта мы можем привлечь новую аудиторию и обеспечить процветание тенниса», — говорится в заявлении АТР.
Джокович и канадец Вашек Поспишил организовывают новую ассоциацию — PTPA и уже начали сбор подписей игроков, готовых к ней присоединиться.
Ранее сообщалось, что Надаль высказался об инициативе Джоковича создать новую ассоциацию теннисистов.
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Теннис , Новак Джокович
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