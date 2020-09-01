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Джокович раскритиковал правило на US Open 

Газета.Ru 10 часов назад
Джокович раскритиковал правило на US Open
Фото: РИА Новости
Сербский теннисист Новак Джокович в ходе матча с боснийцем Дамиром Джумхуром получил предупреждение за перебор времени на выполнение подачи.
Отмечается, что на US Open данное правило соблюдается строже, чем на других турнирах.

"Честно говоря, я считаю это проблемой. Попросту был не в курсе, а никто не обратил на это мое внимание. Отсутствие коммуникации вновь беспокоит меня. Это по-настоящему меня расстраивает. Я не против, если кто-то свяжется с игроками и спросит наше мнение, потому что именно мы должны играть.

Такие правила серьезно влияют и меняют игру. Мы играем в определенном темпе, к которому привыкли, а теперь уже совершенно другое правило… И ведь нам об этом даже не сказали. Считаю подобное неприемлемым и нечестным. Однако ничего не поделаешь: необходимо сначала обеспечить более эффективное общение, прежде чем поменять правила", — приводит слова звездного спортсмена Tennis Head.
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Комментарии
Теннис , Новак Джокович , Дамир Джумхур
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