Джокович раскритиковал правило на US Open 

Отмечается, что на US Open данное правило соблюдается строже, чем на других турнирах.

"Честно говоря, я считаю это проблемой. Попросту был не в курсе, а никто не обратил на это мое внимание. Отсутствие коммуникации вновь беспокоит меня. Это по-настоящему меня расстраивает. Я не против, если кто-то свяжется с игроками и спросит наше мнение, потому что именно мы должны играть.

Такие правила серьезно влияют и меняют игру. Мы играем в определенном темпе, к которому привыкли, а теперь уже совершенно другое правило… И ведь нам об этом даже не сказали. Считаю подобное неприемлемым и нечестным. Однако ничего не поделаешь: необходимо сначала обеспечить более эффективное общение, прежде чем поменять правила", — приводит слова звездного спортсмена Tennis Head.

Ранее Квитова вышла во второй круг US Open.