Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась

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Российская теннисистка сфотографировалась топлес и нарвалась на критику фанатов 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
Российская теннисистка Софья Жук сфотографировалась топлес и нарвалась на критику фанатов. Соответствующий пост доступен в ее Instagram.
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На фото спортсменка стоит в коротких шортах и прикрывает голую грудь рукой.

«Почему бы и нет», — написала теннисистка под снимком.

Подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию. Одни восхитились фигурой и декольте Жук, а другие раскритиковали ее.

«Надо тренироваться. Одну грудь неэстетично придавила», «Играть не научилась, позировать тоже так не стоит… Не твое, извини», — заметили они в комментариях.

20-летняя Жук — бывшая четвертая ракетка мира в юниорском рейтинге. В 2015 году она выиграла юниорский Уимблдон. Во взрослом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка занимает 435-ю строчку.
17 августа итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая в минувшем сезоне стала лучшей в мировом рейтинге и завоевала большой Хрустальный глобус, взволновала фанатов фото в купальнике. Под публикацией подписчики оставили комментарии с комплиментами.
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Комментарии 2
Теннис , Видео , Софья Жук , Доротея Вирер
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