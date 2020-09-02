Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась

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Российская теннисистка Софья Жук сфотографировалась топлес и нарвалась на критику фанатов. Соответствующий пост доступен в ее Instagram

На фото спортсменка стоит в коротких шортах и прикрывает голую грудь рукой.

«Почему бы и нет», — написала теннисистка под снимком.

Подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию. Одни восхитились фигурой и декольте Жук, а другие раскритиковали ее.

«Надо тренироваться. Одну грудь неэстетично придавила», «Играть не научилась, позировать тоже так не стоит… Не твое, извини», — заметили они в комментариях.

20-летняя Жук — бывшая четвертая ракетка мира в юниорском рейтинге. В 2015 году она выиграла юниорский Уимблдон. Во взрослом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка занимает 435-ю строчку.