Шаповалов прошел в очередной раунд US Open 

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в третий круг Открытого чемпионата США — US Open.
17-я ракетка рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) оказался сильнее 22-летнего южнокорейца Сун Ву Квона.
Встреча продлилась 3 часа 39 минут и завершилась в четырех сетах (6:7, 6:4, 6:4, 6:2).
Карреньо-Буста оформил четыре подачи навылет, совершил одну двойную ошибку и спас 0% брейкпойнтов.
В следующей игре 21-летний спортсмен сразится с американцем Тейлором Харри Фрицом.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Варвара Грачева вышла в третий круг Открытого чемпионата США.