Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
29 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
2 1
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
1 1
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
0 0
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
2 2
Тамбов Тамбов

Шаповалов прошел в очередной раунд US Open 

Газета.Ru 3 часа назад
Шаповалов прошел в очередной раунд US Open
Фото: ТАСС
Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в третий круг Открытого чемпионата США — US Open.
17-я ракетка рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) оказался сильнее 22-летнего южнокорейца Сун Ву Квона.
Встреча продлилась 3 часа 39 минут и завершилась в четырех сетах (6:7, 6:4, 6:4, 6:2).
Карреньо-Буста оформил четыре подачи навылет, совершил одну двойную ошибку и спас 0% брейкпойнтов.
В следующей игре 21-летний спортсмен сразится с американцем Тейлором Харри Фрицом.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Варвара Грачева вышла в третий круг Открытого чемпионата США.
Видео дня. Сборные России и Сербии по футболу сыграют в Москве
Газета.Ru: последние новости
Плишкова покинула Открытый чемпионат США Плишкова покинула Открытый чемпионат США Россиянин Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира US Open Россиянин Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира US Open Осака стартовала на US Open-2020 с победы над соотечественницей Дои Осака стартовала на US Open-2020 с победы над соотечественницей Дои
Теннис , Денис Шаповалов , Варвара Грачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гольфист Макилрой готов пропустить FedEx Cup
Гольфист Макилрой готов пропустить FedEx Cup
Миранчук должен был уехать в Европу именно сейчас
Миранчук должен был уехать в Европу именно сейчас
Белоруссия приняла решение по ЧМ-2021 по хоккею
Белоруссия приняла решение по ЧМ-2021 по хоккею
«Динамо» узнало своего соперника в Лиге Европы
«Динамо» узнало своего соперника в Лиге Европы
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Загитова фактически завершила карьеру
04:26
Загитова фактически завершила карьеру
Фигурное катание
СМИ: Месси всех обманул
00:59
СМИ: Месси всех обманул
Футбол
Ушёл из жизни Милош Ржига
01:20
Ушёл из жизни Милош Ржига
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение