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Российский теннисист Даниил Медведев победил Вульфа и вышел в четвертый круг US Open 

ТАСС 10 часов назад
Медведев вышел в четвертый круг US Open
Фото: EPA
Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Джеффри Вульфа в матче третьего круга US Open. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:2 в пользу Медведева. В следующем круге третий сеяный турнира сыграет с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) — Фрэнсис Тиафо (США), их встреча пройдет позднее в субботу.
Медведев располагается на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В активе 24-летнего россиянина семь побед на турнирах под эгидой ATP. В прошлогоднем розыгрыше он дошел до финала US Open, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах, из-за эпидемиологической ситуации действующий победитель отказался от выступления на текущем турнире.
Вульфу 21 год, он занимает 138-е место в рейтинге ATP, он ни разу не побеждал на турнирах под эгидой организации. Американец впервые в карьере играл в основной сетке турнира серии Большого шлема.
Турнир завершится 13 сентября, соревнования проходят без зрителей.
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Комментарии
Теннис , Мартон Фучович , Рафаэль Надаль , Даниил Медведев , Фрэнсис Тиафо
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