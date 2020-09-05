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Хачанов не смог выйти в 1/8 финала US Open
Газета.Ru
и
ещё 3
8 часов назад
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Газета.Ru
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В матче третьего круга россиянин уступил
Алексу Де
Минауру из Австралии.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 0:6, 4:6, 6:3, 6:1.
В следующем круге Минаур сыграет с победителем пары
Роберто Баутиста-Агут
— Вашек Поспишил.
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