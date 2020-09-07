Серена Уильямс одержала 100-ю победу на US Open 

Помимо этого, Серена в 17-й раз в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США: шесть раз она становилась победительницей турнира, четырежды добиралась до финала, по три раза — до полуфинала и четвертьфинала.

Для Серены этот четвертьфинал станет 53-м на турнирах «Большого шлема».

В четвертьфинале Серене предстоит встреча с победительницей пары Ализе Корне — Цветана Пиронкова . В третьем круге Уильямс обыграла соотечественницу Слоан Стивенс со счётом 2:6, 6:2, 6:2.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн