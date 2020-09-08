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Медведев сразится с Рублевым в четвертьфинале US Open 

Газета.Ru и ещё 78 16 часов назад
Медведев сразится с Рублевым в четвертьфинале US Open
Фото: Газета.Ru
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).
В матче 1/8 финала турнира российский спортсмен переиграл представителя США Френсиса Тиафо.
Встреча, которая продолжалась 1 час 38 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 6:1, 6:0 в пользу россиянина.
За выход в полуфинал Медведев сразится с еще одним теннисистом из России — Андреем Рублевым, который в 1/8 финала оказался сильнее итальянца Маттео Берреттини (4:6, 6:3, 6:3, 6:3).
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Теннис , Андрей Рублев , Даниил Медведев
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