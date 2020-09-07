Джокович извинился за поведение на US Open 

Первая ракетка мира серб Новак Джокович извинился за неспортивное поведение на матче Открытого чемпионата США, также он заявил, что судья, в которую улетел его мяч, чувствует себя нормально.

«Вся эта ситуация опустошила и опечалила меня. Я справился о здоровье линейного судьи, и представители турнира сказали мне, что, слава богу, она чувствует себя хорошо. Мне очень жаль, что у нее из-за меня был такой стресс. Это произошло непреднамеренно. Все это так неправильно», — передает РИА «Новости» слова Джоковича.

«Касаемо дисквалификации, мне нужно это переосмыслить и провести работу в связи с моим разочарованием, а также извлечь урок для роста и развития меня как игрока и человека. Я приношу извинения участникам турнира US Open и всем, кого затронуло мое поведение», — подчеркнул спортсмен.

Джокович также выразил благодарность своей команде, семье и фанатам за поддержку.