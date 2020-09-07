Ударивший женщину мячом Джокович объяснился

«Эта ситуация делает меня очень грустным и опустошённым. Я узнавал, как себя чувствует линейный судья. Судя по полученной информации, он чувствует себя хорошо, слава богу. Я не могу раскрыть её имя, чтобы сохранить конфиденциальность. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Это не было намеренно. Это было неправильно. Хочу превратить этот неприятный опыт, дисквалификацию с турнира, в важный жизненный урок, чтобы я мог продолжить расти и развиваться как личность. Прошу прощения у организаторов US Open. Я благодарен своей команде и семье за сильную поддержку, а также моим фанатам, потому что они всегда со мной. Спасибо, мне очень жаль. Это был тяжёлый день для всех», — написал Джокович в Facebook.