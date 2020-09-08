Пострадавшая от Джоковича судья вернется на работу

Линейная судья, в которую на Открытом чемпионате США попал мячом сербский теннисист Новак Джокович, планирует вернуться на работу, сообщает Tennis365.
Об этом проинформировал представитель US Open. По его словам, арбитр пока отдыхает и восстанавливается в турнирном отеле.
"Судья сегодня спокойно отдыхает в гостинице под присмотром турнирного врача и вернется на работу, когда они оба сочтут это возможным", — заявил он.
Во время матча 1/8 финала турнира против испанца Пабло Карреньо-Бусты первая ракетка мира попал мячом в линейного арбитра и был дисквалифицирован с US Open.
Ранее сообщалось, что Серена Уильямс отказалась комментировать дисквалификацию Джоковича.