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Пострадавшая от Джоковича судья планирует вернуться на работу 

Газета.Ru и ещё 63 7 часов назад
Пострадавшая от Джоковича судья вернется на работу
Фото: Reuters
Линейная судья, в которую на Открытом чемпионате США попал мячом сербский теннисист Новак Джокович, планирует вернуться на работу, сообщает Tennis365.
Об этом проинформировал представитель US Open. По его словам, арбитр пока отдыхает и восстанавливается в турнирном отеле.

"Судья сегодня спокойно отдыхает в гостинице под присмотром турнирного врача и вернется на работу, когда они оба сочтут это возможным", — заявил он.

Во время матча 1/8 финала турнира против испанца Пабло Карреньо-Бусты первая ракетка мира попал мячом в линейного арбитра и был дисквалифицирован с US Open.
Ранее сообщалось, что Серена Уильямс отказалась комментировать дисквалификацию Джоковича.
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