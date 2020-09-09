Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
12 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
13:45
Уфа Уфа
Урал
Урал
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Сочи Сочи
12 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
17:00
Сельта Сельта
Гранада
Гранада
19:30
Атлетик Б Атлетик Б
Кадис
Кадис
22:00
Осасуна Осасуна
12 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
×
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
14:30
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
13 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Динамо М
Динамо М
16:30
Рубин Рубин
Ротор
Ротор
19:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Спартак М Спартак М
13 сентября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
×
Хетафе Хетафе
Алавес
Алавес
15:00
Бетис Бетис
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
13 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
16:00
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Эвертон Эвертон
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
18:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
20:30
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
20:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:15
Челси Челси

Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open 

ТАСС и ещё 11 5 часов назад
Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open
Фото: РИА Новости
Американка Серена Уильямс обыграла Цветану Пиронкову из Болгарии в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу 38-летней Уильямс. В полуфинале американка сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Элизе Мертенс (Бельгия), который пройдет в ночь на четверг.
Уильямс занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), она является победительницей 73 турниров под эгидой организации (пятый результат в истории). В активе Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Рекордсменкой за всю историю тенниса является австралийка Маргарет Корт, в активе которой 24 титула.
US Open Уильямс выигрывала шесть раз (последний раз — в 2014 году), еще две победы теннисистка одержала в парном разряде. Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка, при этом в одиночном разряде у нее одна золотая медаль, завоеванная в 2012 году на Играх в Лондоне.
Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей Открытого чемпионата США является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей. Призовой фонд составляет $53,4 млн
Видео дня. МОК: Олимпиада в Токио пройдет точно в срок
ТАСС: последние новости
Зверев обыграл Чорича и стал первым полуфиналистом Открытого чемпионата США Зверев обыграл Чорича и стал первым полуфиналистом Открытого чемпионата США Джокович призвал поддержать пострадавшую на матче US Open судью Джокович призвал поддержать пострадавшую на матче US Open судью Тарпищев: сборная РФ могла бы выиграть Кубок Дэвиса, учитывая форму ее лидеров на US Open Тарпищев: сборная РФ могла бы выиграть Кубок Дэвиса, учитывая форму ее лидеров на US Open
Комментарии
Теннис , Цветана Пиронкова , Виктория Азаренко , Серена Уильямс , Маргарет Корт , Бьянка Андрееску
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все ошибались в Емельяненко, он всех обманул»
«Все ошибались в Емельяненко, он всех обманул»
Удастся ли России повторить успех
Удастся ли России повторить успех
Месси вернулся к тренировкам с «Барселоной»
Месси вернулся к тренировкам с «Барселоной»
Адвокат Мамаева отреагировал на приговор Ефремову
Адвокат Мамаева отреагировал на приговор Ефремову
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Загитова фактически завершила карьеру
04:26
Загитова фактически завершила карьеру
Фигурное катание
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
00:37
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
Около спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение