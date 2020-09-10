Медведев вышел в полуфинал US Open 

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В четвертьфинале Медведев одержал победу над соотечественником Андреем Рублевым со счетом 7:6 (6), 6:3, 7:6 (5).
В полуфинале Медведев встретится с победителем пары Алекс Де Минаур и Доминик Тим. Встреча пройдет 11 сентября. Финал запланирован на 13 сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 миллиона долларов.
В прошлом сезоне Медведев дошел до финала US Open, став первым россиянином в решающей стадии турнира за 14,5 года. В матче он проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.