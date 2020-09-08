Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
11 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
12 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
13:45
Уфа Уфа
Урал
Урал
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Сочи Сочи
12 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Эйбар
Эйбар
17:00
Сельта Сельта
Кадис
Кадис
22:00
Осасуна Осасуна
12 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
×
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
14:30
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
13 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Динамо М
Динамо М
16:30
Рубин Рубин
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Спартак М Спартак М
Ротор
Ротор
19:00
Краснодар Краснодар
13 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
×
Хетафе Хетафе
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Вильярреал
Вильярреал
19:30
Уэска Уэска
13 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
16:00
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Эвертон Эвертон
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
18:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
20:30
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
22:00
Бетис Бетис
14 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
20:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:15
Челси Челси

Русские разборки в Нью-Йорке не затянутся. Прогноз на матч Медведев — Рублев 

Sport24 15 часов назад
Русские разборки в Нью-Йорке
Фото: Getty Images
На US Open состоится русский четвертьфинал. Редчайшее событие для мужской части турниров Большого шлема. Для понимания, в предыдущий раз два теннисиста из России одновременно выходили в четвертьфинал мейджора аж 13 лет назад. На «Ролан Гаррос» это удалось Игорю Андрееву и Николаю Давыденко.
Даниил Медведев — Андрей РублевUS Open 2020. 1/4 финала. 9 сентября. 20:30 мск Медведева на этой стадии ждали. Даниил был вторым фаворитом турнира до его начала и стал главным в букмекерских росписях после дисквалификации Джоковича. На пути к четвертьфиналу Медведев не проиграл ни сета. На предыдущей стадии уничтожил Тиафу. Американец как-то пытался сопротивляться только в первой партии. Но затем Медведев принялся уничтожать своими безумными косыми приемами на вылет и непробиваемостью на задней. Тиафу поплыл и где-то к середине второго сета прекратил сопротивление, матч можно было заканчивать уже тогда. Тотальное деклассирование.
Рублеву в 1/8 пришлось сложнее. Маттео Берреттини до этой встречи не проиграл ни то что ни сета, даже ни гейма на своей подаче. И в первой партии серия итальянца продолжилась. Берреттини убойно подавал и не менее мощно забивал в розыгрышах.
Казалось, Рублев обречен. Видимо, так подумал и сам Берреттини. Потому что во втором сете россиянин изменил игру, стал сдержаннее в розыгрышах, но прибавил в силе подачи. Маттео не ожидал подобного и растерялся. Сет остался за Рублевым. Третья и четвертая партия прошли по тому же сценарию. Андрей все сильнее подавал, а Берреттини откровенно нервничал. Как следствие — принимал неуместные решения. Либо пробивал из неподготовленной позиции, либо кидал укороченные, которые стабильно летели в сетку.
Чего ждать от очной встречи лидеров российского тенниса? Медведев, понятное дело, фаворит. Но подобного уровня оппозиции у него еще не было. В целом сетка Даниила не тянет даже на уровень мастерса, не говоря уже про мейджор. С другой стороны, в пользу Медведева, помимо более высокого класса, статистика личных встреч. Трижды встречались теннисисты и все три раза всухую побеждал Медведев. Причем все матчи были на разновидностях харда, а две встречи совсем свежие — игрались в прошлом году.

Прогноз на победителя

Все же класс и опыт Медведева должны решить исход. Рублев может впервые выиграть сет у Даниила, но на две партии Андрея вряд ли хватит. А при счете 3:0 или 3:1 по партиям небольшая минусовая фора вполне пробиваема Медведевым. Первый прогноз на матч Медведев — Рублев: победа Даниила с форой (-4,5) гейма за 1.77.

Прогноз на статистику

Ну и статистическая ставка. Медведев сейчас один из лучших в туре по игре на приеме. Рублев тоже может сделать один-два брейка, раз уж ему удавалось цепляться за пушечную подачу Берреттини. Тотал в 5,5 брейка за матч может быть пробит уже к его середине.
Видео дня. МОК: Олимпиада в Токио пройдет точно в срок
Sport24: последние новости
Фанаты Джоковича устроили травлю пострадавшей от теннисиста судье. Они желают ей умереть вслед за сыном Фанаты Джоковича устроили травлю пострадавшей от теннисиста судье. Они желают ей умереть вслед за сыном Джокович — первый теннисист в истории, дисквалифицированный на ТБШ, будучи лидером посева Джокович — первый теннисист в истории, дисквалифицированный на ТБШ, будучи лидером посева Серена Уильямс: «Быть мной — значит, быть мишенью. Но давление — это привилегия» Серена Уильямс: «Быть мной — значит, быть мишенью. Но давление — это привилегия»
Комментарии
Теннис , Статьи , Ролан Гаррос , Николай Давыденко , Даниил Медведев , Игорь Андреев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ты мечтаешь мне от****ть, шкура продажная»
«Ты мечтаешь мне от****ть, шкура продажная»
Скандальное видео Бадиной взорвало Сеть
Скандальное видео Бадиной взорвало Сеть
Чемпион UFC Петр Ян ударил Ивана Урганта на шоу
Чемпион UFC Петр Ян ударил Ивана Урганта на шоу
Откровенные фото российской гимнастки взорвали Сеть
Откровенные фото российской гимнастки взорвали Сеть
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Загитова фактически завершила карьеру
04:26
Загитова фактически завершила карьеру
Фигурное катание
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
00:37
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
Около спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение