Русские разборки в Нью-Йорке

На US Open состоится русский четвертьфинал. Редчайшее событие для мужской части турниров Большого шлема. Для понимания, в предыдущий раз два теннисиста из России одновременно выходили в четвертьфинал мейджора аж 13 лет назад. На «Ролан Гаррос» это удалось Игорю Андрееву и Николаю Давыденко.

Даниил Медведев — Андрей РублевUS Open 2020. 1/4 финала. 9 сентября. 20:30 мск Медведева на этой стадии ждали. Даниил был вторым фаворитом турнира до его начала и стал главным в букмекерских росписях после дисквалификации Джоковича. На пути к четвертьфиналу Медведев не проиграл ни сета. На предыдущей стадии уничтожил Тиафу. Американец как-то пытался сопротивляться только в первой партии. Но затем Медведев принялся уничтожать своими безумными косыми приемами на вылет и непробиваемостью на задней. Тиафу поплыл и где-то к середине второго сета прекратил сопротивление, матч можно было заканчивать уже тогда. Тотальное деклассирование.

Рублеву в 1/8 пришлось сложнее. Маттео Берреттини до этой встречи не проиграл ни то что ни сета, даже ни гейма на своей подаче. И в первой партии серия итальянца продолжилась. Берреттини убойно подавал и не менее мощно забивал в розыгрышах.

Казалось, Рублев обречен. Видимо, так подумал и сам Берреттини. Потому что во втором сете россиянин изменил игру, стал сдержаннее в розыгрышах, но прибавил в силе подачи. Маттео не ожидал подобного и растерялся. Сет остался за Рублевым. Третья и четвертая партия прошли по тому же сценарию. Андрей все сильнее подавал, а Берреттини откровенно нервничал. Как следствие — принимал неуместные решения. Либо пробивал из неподготовленной позиции, либо кидал укороченные, которые стабильно летели в сетку.

Чего ждать от очной встречи лидеров российского тенниса? Медведев, понятное дело, фаворит. Но подобного уровня оппозиции у него еще не было. В целом сетка Даниила не тянет даже на уровень мастерса, не говоря уже про мейджор. С другой стороны, в пользу Медведева, помимо более высокого класса, статистика личных встреч. Трижды встречались теннисисты и все три раза всухую побеждал Медведев. Причем все матчи были на разновидностях харда, а две встречи совсем свежие — игрались в прошлом году.

Прогноз на победителя

Все же класс и опыт Медведева должны решить исход. Рублев может впервые выиграть сет у Даниила, но на две партии Андрея вряд ли хватит. А при счете 3:0 или 3:1 по партиям небольшая минусовая фора вполне пробиваема Медведевым. Первый прогноз на матч Медведев — Рублев: победа Даниила с форой (-4,5) гейма за 1.77.

Прогноз на статистику

Ну и статистическая ставка. Медведев сейчас один из лучших в туре по игре на приеме. Рублев тоже может сделать один-два брейка, раз уж ему удавалось цепляться за пушечную подачу Берреттини. Тотал в 5,5 брейка за матч может быть пробит уже к его середине.