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Медведев о победе над Рублёвым: это был очень тяжёлый матч 

RT на русском и ещё 7 4 часа назад
Медведев: это был очень тяжёлый матч
Фото: Reuters
Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал победу над соотечественником Андреем Рублёвым в матче 1/4 финала турнира серии Большого шлема — US Open.

«Был очень тяжёлый матч, Андрей хорошо играл, поэтому я доволен результатом. В тактическом плане, мне кажется, действовал на уровне. Я играл на контратаках, знал, что нужно так действовать, потому что Андрей играл очень агрессивно», — заявил Медведев в эфире Eurosport.

Ранее сообщалось, что Тим победил де Минора и сыграет с Медведевым в полуфинале US Open.
Видео дня. Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал US Open
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Теннис , Андрей Рублев , Даниил Медведев , Eurosport
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