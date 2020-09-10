Медведев: это был очень тяжёлый матч

Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал победу над соотечественником Андреем Рублёвым в матче 1/4 финала турнира серии Большого шлема — US Open.
«Был очень тяжёлый матч, Андрей хорошо играл, поэтому я доволен результатом. В тактическом плане, мне кажется, действовал на уровне. Я играл на контратаках, знал, что нужно так действовать, потому что Андрей играл очень агрессивно», — заявил Медведев в эфире Eurosport.
Ранее сообщалось, что Тим победил де Минора и сыграет с Медведевым в полуфинале US Open.