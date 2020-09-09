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«Ад не так страшен, как гнев фанатов». Пострадавшей от Джоковича судье угрожают расправой 

Чемпионат.com 1 час назад
Инцидент с дисквалификацией Новака Джоковича на Открытом чемпионате США по теннису стал одним из главных спортивных событий 2020 года. Серб случайно попал мячом в судью Лору Кларк и был изгнан с турнира. На следующий день Лора проснулась и обнаружила сотни гневных сообщений в своих социальных сетях, среди которых были и прямые угрозы.
Ещё через день количество сообщений пошло на тысячи. Болельщики издевались даже над сыном судьи, который трагически погиб в 2008 году. Джоковичу пришлось написать большое обращение к своим фанатам с просьбой остановить эту травлю.

«Сколько тебе лет, бабуля?»

Сербская пресса нашла «инстаграм» Лоры Кларк и тем самым открыла ящик Пандоры. Лора завела страничку в 2011 году, и фанаты оставили злобные комментарии к каждому посту, который был опубликован за последние девять лет. Многие сообщения были на сербском языке, но и на английском угроз хватало. От некоторых из них становится не по себе.

«Надеюсь, ты сгниёшь в аду за это. Хотя ад не так страшен, как разгневанные фанаты Джоковича! Будь уверена, что однажды карма настигнет тебя. Из-за тебя с US Open дисквалифицировали лучшего теннисиста. Новак, надеюсь, ты понимаешь, что она притворялась? Сколько тебе лет, бабуля? 13? Ты будто делаешь вид, что у тебя болит голова, чтобы не идти в школу».

«Круто, что ты осталась жива. Как себя чувствуешь после того, как тебя коснулся теннисный мячик? Я думал, что тебя уже давно кремировали».

«Ты скоро присоединишься к своему сыну»

В семье Кларк 12 лет назад произошло трагическое событие. Сын Лоры Джош ехал на велосипеде, попал в аварию и скончался в возрасте 25 лет. У судьи одна из фотографий в «инстаграме» посвящена сыну, но даже трагедия не остановила людей от того, чтобы позлорадствовать.

«Алкоголичка, тебе не место в спорте»

Ещё больше внимания фанатов Джоковича привлекло большое количество фотографий Лоры с алкоголем. Оказывается, Кларк выступала промоутером винной компании, чему и посвящала публикации в социальных сетях. Фанатов Новака это, конечно, мало заботило, хотя стоит признать, что фотографий с бокалами у лайнсвумен действительно много.
«Ты можешь вливать в себя литры алкоголя, но не можешь выдержать удар теннисного мяча? Плохая актёрская игра».
«Алкоголичка, тебе не место в спорте. Твоя карьера судьи должна закончиться здесь и сейчас».
«Когда твоя работа судьёй подойдёт в концу, ты точно уйдёшь в актрисы, старая пьяница».

Джокович пришёл на помощь

Спасать ситуацию пришлось первой ракетке мира. Джокович опубликовал большое обращение к своим болельщикам, как только узнал о травле, которую они устроили пострадавшей судьей.
«Благодарю всех вас за положительные сообщения. Пожалуйста, помните, что судья, вчера получившая удар мячом, тоже нуждается в нашей общей поддержке. Её вины нет абсолютно ни в чём. Я настаиваю на том, чтобы вы проявили к ней заботу и поддержали её. Такие моменты делают всех нас сильнее и лучше. Посылаю вам мою горячую любовь. Европа, жди, я уже лечу».
Лора пока публично никак не отреагировала на угрозы в свой адрес, зато стало известно, что её здоровью ничего не угрожает и она может вернуться к работе уже на этом US Open. Так что её потенциальный камбэк может стать дополнительной интригой на Открытом чемпионате США.
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Комментарии 4
Теннис , Видео , Статьи , Новак Джокович
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