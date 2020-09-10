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Американского теннисиста наказали за неприличный жест в адрес Медведева 

News.ru и ещё 8 4 часа назад
Теннисиста США наказали за жест в адрес Медведева
Фото: ТАСС
Теннисиста из США Фрэнсиса Тиафо оштрафовали на $4 тыс. Причиной стал неприличный жест, который спортсмен показал в первом сете матча четвёртого круга против Даниила Медведева.
Инцидент произошёл после того, как россиянин выиграл очко. Встреча завершилась победой Медведева в трёх сетах со счётом 6:4, 6:1, 6:0.
После матча российский спортсмен заявил, что не заметил неприличного жеста в свой адрес.

Думал, он большой палец показал, но даже если средний, мы с ним друзья, поэтому это было в шутку, — сказал Медведев.

В 2019 году россиянин сам был оштрафован организаторами US Open. За неприличный жест в адрес болельщиков в матче третьего круга против испанца Фелисиано Лопеса он заплатил $4 тыс.
Ранее баскетболист «Индианы», выступающей в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Майлз Тёрнер показал неприличный жест фанатским трибунам. Инцидент произошёл в матче с «Филадельфией» (113:101). Отправляясь на скамейку запасных, Тёрнер поднял руку со средним пальцем. За это спортсмену пришлось заплатить $15 тыс.
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Комментарии
Теннис , Майлз Тернер , Даниил Медведев , Фелисиано Лопес , Фрэнсис Тиафо
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