Первый в истории российский четвертьфинал US Open завершен. Даниил Медведев одержал верх над другом детства Андреем Рублевым и пробился в полуфинал престижного турнира. После матча победитель похвалил неуступчивого оппонента, тогда как Рублев проанализировал ошибки, которые стоили ему путевки в следующую стадию соревнований.

Крайне интригующий поединок на Открытом чемпионате США сенсацию не подарил. Фаворит противостояния, первая ракетка России Даниил Медведев в трех сетах обыграл соотечественника Андрея Рублева и открыл себе дорогу в полуфинал.

Пару слов о статистике. За весь «российский четвертьфинал» Медведев выполнил 16 эйсов, допустил три двойные ошибки и был безупречен в реализации брейк-пойнтов (1 из 1). В активе же Рублева 10 подач навылет и одна двойная ошибка.

Неудивительно, что Медведев, учитывая теплые отношения с Рублевым, отреагировал на победу крайне сдержанно. Отдав должное другу-сопернику, триумфатор признался, что по ходу встречи ему пришлось поменять тактику на матч.

«Когда мы играли друг с другом в детстве, то просто могли сходить с ума из-за поражения. В данном случае это не так. Мой соперник с первого же очка стал бороться… И это было нелегко, ведь мы уже не дети.

Сегодня я остался всем доволен. Это была игра высокого качества! Сначала я старался смотреть, что он будет делать на корте, отчего играл более оборонительно. Уже по ходу встречи я понял, что нужно изменить тактику: Рублев оборонялся лучше меня. Он контролировал темп розыгрышей, когда мы играли медленно. Мне нужно было действовать активнее. Я видел, что выполнял немало ударов навылет… Здорово, когда играешь с Рублевым. У меня было больше виннеров, чем у него — просто невероятно. Однако это говорит о том, что я сумел адаптировать свою игру в правильную сторону», — приводит слова теннисиста официальный сайт турнира.

Медведев добавил, что изнуряющая борьба и старые травмы никак не скажутся на его выносливости — к полуфиналу теннисист подойдет в полной готовности.

«В физическом плане все нормально. В третьей партии, ее концовке, я ощущал усталость, так как игра требовала много сил. Мое плечо стало немного болеть… Я не хотел, чтобы игра свелась к одной подаче, поэтому вызвал врача на корт. У меня были небольшие судороги, он мне помог. В итоге я был готов на 100%.

Если честно, я удивлен ребятам на этом турнире. Здесь было так много пятисетовых матчей. Не представляю, как они себя чувствовали после них. Однако игры на этом турнире были замечательными. Поединки высокого качества, все боролись до конца. К счастью, мне удалось во всех матчах победить в трех сетах. Это помогает, я крайне рад этому. Вот поэтому физически я чувствую себя хорошо», — отметил теннисист.

Что же касается Андрея Рублева, то он с честью принял поражение от соотечественника.

«Я злился после тай-брейка первого сета. На моем месте так вели бы себя все, кроме топовых игроков. Это и есть разница между мной и топ-игроками: они не показывают эмоций. У меня были отличные шансы в первом сете, Даниил играл здорово. Я немного не попал при счете 6:5, однако это часть игры… Однако топ-игроки определенно не делали бы то, что делал я после окончания сета.

Считаю, что у Медведева отличная подача. Он может подавать в любом направлении, в целом здорово чувствует подачу. Он очень высокий: с таким ростом нормально иметь сильную подачу. Я же в первых двух сетах подавал не так, как обычно, но все равно был лишь один брейк. В предыдущих поединках я подавал лучше, но и брейков было больше. Так что подача решает не все», — рассуждал Рублев.

Теннисист также заметил, что, несмотря на проигрыш, он остался доволен своим выступлением на US Open — 2020:

«Конечно, я расстроен, что еще добавить? Я благодарен за потрясающий турнир. Здесь я выиграл несколько отличных матчей и во второй раз в жизни дошел до четвертьфинала. Я за это благодарен. Теперь нужно извлечь уроки и прибавить к следующим турнирам».

Что касается Медведева, то в полуфинале Открытого чемпионата США он сыграет с Домиником Тимом . Накануне представитель Австрии взял верх над австралийцем Алексом Де Минауром — 6:1, 6:2, 6:4.