Русская надежда разобьется об австрийскую стену

Медведев выжигает на этом US Open. К полуфиналу не проиграно ни одного сета. Ближе всех к тому, чтобы взять хотя бы партию у Даниила, был Андрей Рублев. Но проиграл оба тай-брейка.
Даниил Медведев — Доминик ТимUS Open 2020. 1/2 финала. 12 сентября. 00:40 мск
В полуфинале Медведев будет играть с Тимом. И этот матч уже называются досрочным финалом. Зверев и Каррено-Буста, играющие во втором полуфинале, смотрятся не так мощно.
Австриец большую часть своей карьеры считался исключительно грунтовым игроком, новым Томасом Мустером. Но пару лет назад тренеры после указания отца теннисиста начали апгрейдить игру Тима. Он стал чаще атаковать, чаще ходить к сетке. И выяснилось, что он может выдавать топовый теннис и на других покрытиях. Разве что на траве дела идут пока не так успешно. А вот на харде Доминик в последний год серьезно прибавил. В конце прошлого года дошел до финала Итогового, а в 2020-м пробился в финал Australian Open, где дрался насмерть, но на другой стороне был непробиваемый Джокович. Серб дожал в пяти сетах.
На US Open Тим откровенно хорош. Причем грамотно сумел распределить силы на дистанции и прибавляет к решающим матчам. Если в первых встречах австриец был не оптимален, хоть и побеждал, то на второй неделе он не оставляет надежды оппонентам.
В очных встречах преимущество у Тима. Австриец побеждал Медведева в 2018-м в Петербурге и разгромил в Барселоне в прошлом году. Но последнее слово на данный момент за россиянином, на канадском Мастерсе он также ответил разгромом — 6-3, 6-1.
Очень сложный матч для прогноза, но есть нюанс. Если встреча затянется, преимущество, пожалуй, будет у Тима. Как истинный грунтовик он обладает мощной физической базой. А Медведев ни разу в карьере не выигрывал пятисетовые матчи. Плюс, у Даниила есть проблемы со здоровьем, даже при том, что все свои матчи он не затягивал. По ходу встречи с Рублевым Медведев прибегал к помощи врача. Есть вероятность, что это был блеф, рассчитанный на сидящего на трибунах Тима. Но это слишком сложная версия.
Что имеем в итоге? Медведеву оптимально победить быстро. Получится это сделать с нынешним Тимом? Вряд ли. Конечно, может повезти на тех же тай-брейках, но в сухое поражение австрийца ну никак не верится. А если матч перейдет в четвертый-пятый сет, то там преимущество может получить уже Доминик.
Поэтому вот вам наш глубоко непатриотичный прогноз на матч Медведев — Тим: победа теннисиста из Австрии за 2.05.
Если у вас не поднимается рука ставить против россиянина, то за 3.10 можно проверить прогноз на 5 сетов в матче. Тот случай, когда подобная рисковая ставка оправдана.