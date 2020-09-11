Русская надежда разобьется об австрийскую стену

Медведев выжигает на этом US Open. К полуфиналу не проиграно ни одного сета. Ближе всех к тому, чтобы взять хотя бы партию у Даниила, был Андрей Рублев. Но проиграл оба тай-брейка.

Даниил Медведев — Доминик ТимUS Open 2020. 1/2 финала. 12 сентября. 00:40 мск

В полуфинале Медведев будет играть с Тимом. И этот матч уже называются досрочным финалом. Зверев и Каррено-Буста, играющие во втором полуфинале, смотрятся не так мощно.

Австриец большую часть своей карьеры считался исключительно грунтовым игроком, новым Томасом Мустером . Но пару лет назад тренеры после указания отца теннисиста начали апгрейдить игру Тима. Он стал чаще атаковать, чаще ходить к сетке. И выяснилось, что он может выдавать топовый теннис и на других покрытиях. Разве что на траве дела идут пока не так успешно. А вот на харде Доминик в последний год серьезно прибавил. В конце прошлого года дошел до финала Итогового, а в 2020-м пробился в финал Australian Open, где дрался насмерть, но на другой стороне был непробиваемый Джокович. Серб дожал в пяти сетах.

На US Open Тим откровенно хорош. Причем грамотно сумел распределить силы на дистанции и прибавляет к решающим матчам. Если в первых встречах австриец был не оптимален, хоть и побеждал, то на второй неделе он не оставляет надежды оппонентам.

В очных встречах преимущество у Тима. Австриец побеждал Медведева в 2018-м в Петербурге и разгромил в Барселоне в прошлом году. Но последнее слово на данный момент за россиянином, на канадском Мастерсе он также ответил разгромом — 6-3, 6-1.

Очень сложный матч для прогноза, но есть нюанс. Если встреча затянется, преимущество, пожалуй, будет у Тима. Как истинный грунтовик он обладает мощной физической базой. А Медведев ни разу в карьере не выигрывал пятисетовые матчи. Плюс, у Даниила есть проблемы со здоровьем, даже при том, что все свои матчи он не затягивал. По ходу встречи с Рублевым Медведев прибегал к помощи врача. Есть вероятность, что это был блеф, рассчитанный на сидящего на трибунах Тима. Но это слишком сложная версия.

Что имеем в итоге? Медведеву оптимально победить быстро. Получится это сделать с нынешним Тимом? Вряд ли. Конечно, может повезти на тех же тай-брейках, но в сухое поражение австрийца ну никак не верится. А если матч перейдет в четвертый-пятый сет, то там преимущество может получить уже Доминик.

Поэтому вот вам наш глубоко непатриотичный прогноз на матч Медведев — Тим: победа теннисиста из Австрии за 2.05.

Если у вас не поднимается рука ставить против россиянина, то за 3.10 можно проверить прогноз на 5 сетов в матче. Тот случай, когда подобная рисковая ставка оправдана.