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Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open

RT на русскомиещё 35
7 часов назад
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл австрийцу Доминику Тиму в полуфинале турнира серии Большого шлема — US Open.
Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open
Фото: Reuters © Danielle Parhizkaran-USA TODAY SportsReuters © Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports
Об этом сообщает РИА Новости.
Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, уступил сопернику со счётом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 2 часа 55 минут.
Соперником Тима в финале турнира будет немецкий теннисист Александр Зверев.
Ранее Тим поделился ожиданиями от матча с Медведевым в 1/2 финала Открытого чемпионата США.
Теннис,Даниил Медведев,Доминик Тим,Александр Зверев,
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