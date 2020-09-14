Российское вторжение в США: в теннисе началась новая эпоха

Первый серьёзный теннисный турнир после пандемии коронавируса завершился. Российский чемпион там тоже есть, но только в парном разряде. В одиночном титулы взяли те, от кого этого можно было ожидать, хотя это не Новак Джокович и не Серена Уильямс

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За Медведева

Главная надежда российского мужского тенниса Даниил Медведев болельщиков не расстроил. Возможно, полуфинал — не то, на что надеялись самые отъявленные оптимисты, но это все ещё приличный результат. Тем более что проиграл Даня человеку, который просто в конкретный день был сильнее — Доминику Тиму

Австриец в итоге стал победителем всего турнира, в финале обыграв ещё одного русского — Александра Зверева . Русский он, правда, только по родителям: родился Саша в Германии и выступает под флагом этой страны. В решающем матче у него были все шансы на победу, он выиграл первые два сета, но затем дрогнул и дал шанс сопернику вернуться в игру.

Сумасшедший матч закончился на тай-брейке пятого сета, чего ещё никогда не случалось в финалах US Open за всю более чем вековую историю этого турнира. Тим выиграл и взял первый титул на «шлемах» в карьере. Он — вообще первый человек с 2016 года, разбавивший тройку легенд: Федерера, Надаля и Джоковича, которые забирали все титулы наивысшей категории в теннисе в последние четыре года. Возможно, в теннисе началась новая эпоха.

Звонарёва взяла-таки US Open

Главный успех российского тенниса в эти две недели — победа Веры Звонарёвой. В одиночном разряде ей взять титул так за всю карьеру и не удалось: в финале 2010 года она проиграла Ким Кляйстерс, а вот в паре на этот раз получилось.

В финале парного US Open они вместе с немкой Лаурой Зигемунд обыграли Ифань Сюй (Китай) и Николь Меличар (США) со счётом 6:4, 6:4. Для Звонарёвой это третий парный титул турниров «Большого шлема» — она чемпионка US Open-2006 и Australian Open-2012.

За Веру радостно особенно, потому что она после травм и операций уже лет шесть как пытается вернуться в топ, где ей и место, но пока всё никак не получалось. Этот парный титул станет для неё мощной инъекцией уверенности и хорошим финансовым подспорьем к тому, чтобы продолжать играть.

Важный человек вернулся

Из других российских результатов нельзя не отметить ещё несколько. Во-первых, Андрей Рублёв снова вышел в четвертьфинал US Open, где проиграл Даниилу Медведеву. Для Рублёва это уже второй выход в восьмёрку лучших на этих кортах, в 2017 году он проиграл на этой стадии Надалю. Андрей прекрасно проводит этот скомканный вирусный сезон и обязательно в скором времени окажется в топ-10. Сейчас он занимает 14-е место в мировом рейтинге.

Во-вторых, кто порадовал не меньше Рублёва — это Андрей Кузнецов . Сейчас об этом парне не все помнят, но он ещё пять лет назад был первой ракеткой России, выигрывал юношеский Уимблдон-2009. Кузнецов — талантливейший человек, карьеру которого подбила травма. Его бедро настолько повреждено, что с таким диагнозом большинство людей вообще ходят с тростью. А он продолжает играть в теннис.

Три года Кузнецов не участвовал в соревнованиях, но на US Open-2020 приехал и дошёл до второго круга, обыграв Сэма Куэрри, что является просто фантастическим результатом. Если здоровье позволит Андрею играть дальше, мы ещё не раз увидим его на больших турнирах.

Женские разборки

В женском одиночном разряде победу одержала японка американского происхождения Наоми Осака, но герой месяца не она, а Виктория Азаренко . Белоруска дошла до финала, что абсолютно невозможно было предсказать до старта соревнований. Азаренко — заслуженная чемпионка, экс-первая ракетка мира, легенда тенниса, но она уже пять лет не выступала на топ-уровне. А тут вдруг взяла и вспомнила былое.

31-летняя Азаренко выиграла титул на крупном турнире перед US Open, а на самом «шлеме» дошла до финала, где была в паре геймов от победы. Осака в итоге взяла верх, но возвращение Азаренко — главная сенсация в женском теннисе этого года. Пять лет она не показывала даже близкого уровня к лидерам, а тут вдруг напомнила всем, в какой теннис умеет играть. И будем надеяться, ещё сыграет.