«Матч сложился очень непросто»

Наоми Осака победила Викторию Азаренко в финале женского одиночного разряда US Open, отыгравшись со счёта 1:6, 0:2. Впервые за 26 лет в матче за титул на турнире одной из теннисисток удалось выиграть, уступив в первом сете. Для японки нынешний триумф стал вторым на американских кортах и третьим на турнирах Большого шлема.

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Розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде завершился победой девятой ракетки мира Наоми Осаки. В финальном матче она в трёх сетах одолела белоруску Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Для 22-летней японки это уже второй титул на US Open после триумфа в 2018 году.

Пандемия коронавируса серьёзно сказалась на составе участников турнира. Например, впервые с 2004 года он прошёл без сразу двух лучших теннисисток мира — Эшли Барти Симоны Халеп . В то же время на пути к решающей схватке и Осака, и Азаренко прошли по-настоящему сильных соперниц. Так, на полуфинальной стадии 27-й номер рейтинга WTA за 1 час 55 минут разобралась с Сереной Уильямс , причём итоговый счёт матча получился зеркальным отражением финала. Белоруска одолела знаменитую представительницу США после десяти поражений подряд. А японка была сильнее неожиданно выстрелившей американки Дженнифер Брэди

Перед стартом финала теннисисток ждал неожиданный сюрприз. За несколько дней до старта US Open на территории Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг прошли съемки клипа известной американской певицы Мэрайи Кэри . Рядом с кортом Артура Эша она исполнила свою новую песню Save the Day. Организаторы приняли решение показать ролик перед началом матча.

Первый сет сложилась для Азаренко неожиданно легко — всего за 27 минут она сумела довести счёт до разгромных 6:1. За это время белоруска сделала три брейка, а Осака допустила две двойные ошибки. Но затем ситуация на корте кардинально поменялась.

Японке удалось существенно улучшить свою игру, хотя начало второго сета складывалось для неё неудачно. Виктория сделала брейк уже во втором гейме, однако затем отдала свою подачу. А к концу партии она и вовсе расклеилась, уступив уже два гейма на своей подаче подряд.

Победа во втором сете вдохновила Осаку и она сделала ещё один брейк в решающей партии, поведя 3:1. Но при счёте 4:2 Азаренко удалось навязать борьбу и отыграть потерянное очко. Тем не менее уже следующий гейм на её подаче остался за соперницей, которой оставалось довести матч до победы — 6:3, 6:3.

В общей сложности поединок продолжался 1 час 53 минуты. Японка стала первой чемпионкой US Open за 26 лет, сумевшей завоевать трофей после проигрыша первого сета. В 1994 году то же самое удалось Аранте Санчес-Викарио. Прийти к победе Осаке помогли шесть эйсов и пять успешно реализованных брейк-пойнтов. Она заработала $3 млн призовых, 2000 очков в рейтингt WTA и захватила лидерство в очных встречах с Азаренко — 3:2. В свою очередь, белоруска потерпела поражение в финале Открытого чемпионата США в третий раз в своей карьере. В 2012 и 2013 годах она капитулировала перед Уильямс-младшей.

«Я надеялась, что уж на третий раз удача мне улыбнётся, но придётся бороться (за титул чемпионки US Open. — RT) снова. Мне немного не хватило энергии. В мире сейчас непростые времена, поэтому я благодарна за возможность играть перед миллионами болельщиков, следивших за матчами у своих телевизоров. К сожалению, на трибунах их нет. Я наслаждалась двумя этими великолепными неделями. Сегодня я сделала всё, что было в моих силах», — констатировала Азаренко на церемонии награждения.

Осака отдала должное поверженной сопернице, поздравив её с отличной игрой. При этом она призналась, что очень не хотела бы вновь сыграть с белоруской в решающей схватке. По её словам, поединок получился невероятно тяжёлым.

«Для меня матч сложился очень непросто. Но в то же время меня переполняет воодушевление, потому что я следила за твоей игрой на матчах US Open, когда была моложе. Даже просто выйти против тебя на корт очень здорово. Я многому у тебя научилась, спасибо», — заключила Осака.

Она стала первой теннисисткой после Дженнифер Каприати , одержавшей победы в трёх своих первых финалах на турнирах Большого шлема. Ранее японка первенствовала на US Open-2018 и Открытом чемпионате Австралии 2019 года. В понедельник она поднимется на третью строчку в рейтинге WTA.