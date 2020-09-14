Австрийский теннисист Доминик Тим выиграл US Open 

Тим занимает третье место в мировом рейтинге. В его активе 17 побед на турнирах под эгидой организации. Австриец впервые выиграл турнир серии Большого шлема. Ранее он дважды выходил в финал Открытого чемпионата Франции (2018, 2019) и один раз играл в решающем матче Открытого чемпионата Австралии (2020).

Зверев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе 11 побед на турнирах под эгидой организации. Он впервые вышел в финал турнира серии Большого шлема. Ранее его высшим достижением являлась полуфинальная стадия Открытого чемпионата Австралии (2020).

Открытый чемпионат США в 2020 году проходил без зрителей по причине пандемии коронавируса. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн