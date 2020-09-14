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Австрийский теннисист Доминик Тим выиграл US Open 

ТАСС и ещё 4 59 минут назад
Австрийский теннисист Доминик Тим выиграл US Open
Фото: © AP Photo/Frank Franklin II
Австриец Доминик Тим обыграл представителя Германии Александра Зверева в финале US Open. Встреча завершилась со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6) в пользу 27-летнего австрийца.
Впервые с Открытого чемпионата США — 2016, который выиграл швейцарец Стэн Вавринка, победу на турнире серии Большого шлема одержал не Новак Джокович, Рафаэль Надаль или Роджер Федерер. Прошлогодний победитель турнира Надаль пропустил Открытый чемпионат США из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, Федерер не вернется в тур до 2021 года по состоянию здоровья. Джокович был дисквалифицирован за неспортивное поведение в матче четвертого круга.
Тим занимает третье место в мировом рейтинге. В его активе 17 побед на турнирах под эгидой организации. Австриец впервые выиграл турнир серии Большого шлема. Ранее он дважды выходил в финал Открытого чемпионата Франции (2018, 2019) и один раз играл в решающем матче Открытого чемпионата Австралии (2020).
Зверев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе 11 побед на турнирах под эгидой организации. Он впервые вышел в финал турнира серии Большого шлема. Ранее его высшим достижением являлась полуфинальная стадия Открытого чемпионата Австралии (2020).
Открытый чемпионат США в 2020 году проходил без зрителей по причине пандемии коронавируса. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн
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Теннис , Стэн Вавринка , Новак Джокович , Рафаэль Надаль , Александр Зверев , Доминик Тим , Роджер Федерер
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