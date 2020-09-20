Надаль не смог пробиться в полуфинал турнира ATP в Риме 

Победивший в прошлом году на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» Рафаэль Надаль не смог пробиться в полуфинал этого же соревнования в 2020 году.

Испанский теннисист встретился в 1/4 финала с аргентинцем Диего Шварцманом . Игра завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу последнего. Эта победа над Надалем стала для Шварцмана первой в карьере. Всего теннисисты сыграли 10 очных матчей. В полуфинале аргентинец встретится с канадцем Денисом Шаповаловым

Призовой фонд соревнований составляет €3,85 млн Диего Шварцман трижды побеждал на турнирах серии ATP, а в турнирах серии Большого шлема достигал только четвертьфинала Открытых чемпионатов Франции (2018) и США (2017, 2019).

Рафаэль Надаль — двукратный победитель Олимпийских игр в 2008 и 2016 годах, на турнирах ATP одержал 85 побед, девять из которых — в Риме. Открытый чемпионат Франции покорился ему 12 раз, США — четыре, Уимблдона и Австралии — по одному разу каждый.