Впервые за 31 год в посеве «Ролан Гаррос» нет француженок 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Отключить рекламу
Найти
Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
Фигурное катание
Лыжный спорт
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Волейбол
Гандбол
Видео
Фото
Статьи
Около спорта
Матч-центр
Ещё
Отключить рекламу
Показывать уведомления
Браузер будет сообщать вам о срочных новостях, чтобы вы всегда были в курсе событий.
показывать
в другой раз
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
18 сентября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Краснодар
20:00
Химки
18 сентября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Хетафе
22:00
Осасуна
18 сентября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Бавария
21:30
Шальке-04
19 сентября
Российская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Урал
16:30
Зенит
Ростов
19:00
Ротор
19 сентября
Испанская Примера
2 из 2
Все матчи
Вильярреал
17:00
Эйбар
Сельта
22:00
Валенсия
19 сентября
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Кёльн
16:30
Хоффенхайм
Унион
16:30
Аугсбург
Айнтрахт Ф
16:30
Арминия
19 сентября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Эвертон
14:30
Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
17:00
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
19:30
Кристал Пэлас
20 сентября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Арсенал
14:00
Сочи
Уфа
14:00
ЦСКА
Рубин
16:30
Спартак М
20 сентября
Испанская Примера
3 из 5
Все матчи
Севилья
×
Эльче
Уэска
17:00
Кадис
Гранада
19:30
Алавес
20 сентября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
РБ Лейпциг
16:30
Майнц
Вольфсбург
19:00
Байер
20 сентября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
14:00
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
18:30
Ливерпуль
21 сентября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Динамо М
19:00
Ахмат
21 сентября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Бетис
22:00
Вальядолид
21 сентября
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
20:00
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
22:15
Манчестер Сити
25 сентября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Герта
21:30
Айнтрахт Ф
26 сентября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Тамбов
14:00
Спартак М
Зенит
16:30
Уфа
Сочи
20:00
Краснодар
26 сентября
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Байер
16:30
РБ Лейпциг
Майнц
16:30
Штутгарт
Арминия
16:30
Кёльн
26 сентября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
14:30
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
17:00
Эвертон
Вест Бромвич Альбион
19:30
Челси
27 сентября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Арсенал
14:00
Ростов
Ахмат
16:30
Урал
ЦСКА
19:00
Локомотив М
27 сентября
Испанская Примера
3 из 10
Все матчи
Осасуна
00:00
Леванте
Эйбар
00:00
Атлетик Б
Алавес
00:00
Хетафе
27 сентября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
16:30
Бавария
Фрайбург
19:00
Вольфсбург
27 сентября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
14:00
Лидс Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
16:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
18:30
Лестер Сити
28 сентября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Химки
19:00
Динамо М
28 сентября
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Фулхэм
20:00
Астон Вилла
Ливерпуль
22:15
Арсенал
Впервые за 31 год в посеве «Ролан Гаррос» нет француженок
Sports.ru
и
ещё 28
1 час назад
Фото:
Sports.ru
Комментарии
Все новости на карте
Ни одна французская теннисистка не попала в число сеяных на «
Ролан Гаррос
». На Открытом чемпионате Франции такое произошло впервые c 1989 года.
Отметим, что первая ракетка Франции
Кристина Младенович
сейчас занимает 44-е место в рейтинге WTA.
Читать ещё •••
Видео дня. «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон»
Sports.ru: последние новости
Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5, Мугуруса – в топ-15
Джокович в 14-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме – он никогда не проигрывал раньше
Халеп после отказа Путинцевой осталась на корте и сразу провела тренировку
Теннис
,
Ролан Гаррос
,
Кристина Младенович
Читайте также
«Пришло время»: Радионова закончила со спортом в 21 год
Новости партнеров
Главное сейчас
«Моя сладкая»: Губерниев в шоке от смелых фото Витоцци
Российского фигуриста унесли на носилках со льда
«Эта девочка потела в спортзале, а теперь кайфует»
«Я не против, чтобы меня называли горячей»
Костомаров объяснил, почему сменил Навку на Семенович
Видео
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис
Статьи
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA
Бокс
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта
Прочее
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Сравнение кредитов
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Игры онлайн
Киберспорт
©
Рамблер
, 2020
Мобильная версия
О проекте
Редакционная политика
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение