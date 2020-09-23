Бублик попал мячом в девочку-болбоя

Казахский теннисист Александр Бублик попал в девочку-болбоя во время подачи на матчболе во время встречи с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом (6:2, 7:6 (7:5)) в рамках 1-го круга турнира ATP в Гамбурге (Германия).

Скорость подачи Бублика составила 227 километров в час. Спортсмен сразу заметил, что попал в девочку, и побежал к ней, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Игрок извинился перед пострадавшей и подарил ей теннисный мяч.