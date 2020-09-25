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Рублёв обыграл Баутисту-Агута и вышел в полуфинал турнира ATP в Гамбурге

RT на русскомиещё 11
2 часа назад
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Рублев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге
Фото: ReutersReuters
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 6:2, 7:5.
За выход в финал Рублёв поборется либо с французом Уго Умбером, либо с норвежцем Каспером Руудом.
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов проиграл Душану Лайовичу в Гамбурге, взяв только три гейма.
Теннис,Карен Хачанов,Андрей Рублев,
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