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Экс-первая ракетка мира может попасть в тюрьму 

Газета.Ru и ещё 12 15 часов назад
Экс-первая ракетка мира может попасть в тюрьму
Фото: Reuters
Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров "Большого шлема" Борис Беккер может попасть в тюрьму, сообщает Sky.
Экс-теннисист по решению суда в 2017 году был объявлен банкротом. По информации источника, Беккеру может грозить до семи лет тюремного заключения за сокрытие активов.
Сообщается, что бывший спортсмен скрыл долю в одной из компаний, банковские счета и квартиру. При этом сам Беккер свою вину не признает.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг турнира в Гамбурге.
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Теннис , Карен Хачанов , Борис Беккер
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