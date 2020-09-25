Экс-первая ракетка мира может попасть в тюрьму 

Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров "Большого шлема" Борис Беккер может попасть в тюрьму, сообщает Sky.

Экс-теннисист по решению суда в 2017 году был объявлен банкротом. По информации источника, Беккеру может грозить до семи лет тюремного заключения за сокрытие активов.

Сообщается, что бывший спортсмен скрыл долю в одной из компаний, банковские счета и квартиру. При этом сам Беккер свою вину не признает.