«Никогда не думала, что буду играть в 39 лет»

Американская теннисистка Серена Уильямс отреагировала на поздравления с днем рождения.
26 сентября многократной победительнице турниров "Большого шлема" исполнилось 39 лет.
"Честно: никогда бы не подумала, что буду играть в таком возрасте. Я совсем не выгляжу на 39… Не знаю, когда закончу. В настоящий момент я просто получаю удовольствие. Когда почувствую, что надо заканчивать, то сделаю это. Однако раньше могла бы гарантировать и с большой вероятностью поставить на кон свою жизнь, что не буду играть в 39 лет.
На самом деле, я просто счастливый и позитивный человек. Нужно радоваться каждому моменту, который дарит жизнь — мы не знаем, какой из них окажется последним", — цитирует прославленную спортсменку Reuters.
Напомним, что Уильямс-младшая готовится выступить на Открытом чемпионате Франции — 2020. "Ролан Гаррос" стартовал 27 сентября и продлится до 11 октября.
Ранее Рублев выиграл турнир в Гамбурге.