«Никогда не думала, что буду играть в 39 лет»

"Честно: никогда бы не подумала, что буду играть в таком возрасте. Я совсем не выгляжу на 39… Не знаю, когда закончу. В настоящий момент я просто получаю удовольствие. Когда почувствую, что надо заканчивать, то сделаю это. Однако раньше могла бы гарантировать и с большой вероятностью поставить на кон свою жизнь, что не буду играть в 39 лет.