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Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com и ещё 4 4 часа назад
Павлюченкова не смогла выйти в 3-й круг «Ролан Гаррос»
Фото: © официальный твиттер The Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, проиграв представительнице Чехии Катержине Синяковой со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.
Павлюченкова ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в четвёртый круг Синякова поспорит с Кики Бертенс (5) из Нидерландов, которая одолела итальянку Сару Эррани (Q) — 7:6 (7:5), 3:6, 9:7.
В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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Теннис , Ролан Гаррос , Эшли Барти , Анастасия Павлюченкова , Сара Эррани
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