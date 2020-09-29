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Серена Уильямс: иногда уровень моего величия безумно высок 

Газета.Ru 7 часов назад
«Иногда уровень моего величия безумно высок»
Фото: Reuters
Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что в последнее время изменила подход к своей игре, пытаясь добиться идеала во всех аспектах.

"Во все привычки я добавляла перфекционизм, поэтому, если что-то не является идеальным, то мне этого недостаточно. Мне нужно было понять, что иногда уровень моего величия безумно высок. Я работаю над этим. Мне нужно отпустить свои ожидания. Это не значит, что я буду ждать от себя меньшего. Это значит, что мне нужно иметь более реалистичные ожидания, а не ждать, что я выиграю каждое очко, каждый гейм и розыгрыш. Звучит безумно, но такова я есть", — цитирует спортсменку пресс-служба WTA.

В первом круге "Ролан Гаррос" 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" обыграла Кристи Анн со счетом 7:6 (7:2), 6:0.
Ранее Уильямс призналась, что не планировала играть до 39-ти лет.
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