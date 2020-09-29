"Во все привычки я добавляла перфекционизм, поэтому, если что-то не является идеальным, то мне этого недостаточно. Мне нужно было понять, что иногда уровень моего величия безумно высок. Я работаю над этим. Мне нужно отпустить свои ожидания. Это не значит, что я буду ждать от себя меньшего. Это значит, что мне нужно иметь более реалистичные ожидания, а не ждать, что я выиграю каждое очко, каждый гейм и розыгрыш. Звучит безумно, но такова я есть", — цитирует спортсменку пресс-служба WTA.