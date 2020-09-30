Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос» 

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Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

Симона Халеп вышла в третий круг «Ролан Гаррос», одержав 16-ю победу подряд

74-я ракетка мира в пяти сетах одолел Нисикори и сыграет с Надалем в 3-м круге «РГ»