Хачанов и Рублёв вышли в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

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Победная подача Рублёва

Не прошло и недели после того, как Андрей Рублёв стал победителем грунтового турнира в Гамбурге, как он уже оформил выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В матче третьего раунда россиянин в трёх сетах обыграл южноафриканца Кевина Андерсона, потратив на поединок чуть больше полутора часов.

В прошлом соперники уже встречались на корте один раз. В 2015 году Андерсон обыграл Рублёва в первом круге US Open. Тогда южноафриканец входил в число мировых звёзд, а россиянин ещё был подающим надежды теннисистом, пробившимся в основную сетку через квалификацию. Теперь же они поменялись местами — уже Рублёв скоро должен войти в число десяти лучших игроков планеты, а Андерсон попал на « Ролан Гаррос » по защищённому рейтингу, являясь лишь 118-й ракеткой мира.

Рублёв сразу же начал матч с позиции силы и сделал брейк в первом гейме на подаче соперника. Этого оказалось достаточным, чтобы выиграть стартовую партию, в которой у Андерсона не было ни одного шанса на обратный брейк. Во втором сете россиянин тоже рано обозначил своё преимущество и довёл свою подачу до совершенства, проиграв на ней всего лишь три очка. Следующая партия тоже прошла под диктовку Рублёва. Андерсон смог навязать борьбу только в последнем гейме, отыграв два матчбола на своей подаче, но в итоге он потерпел поражение с итоговым счётом 6:3, 6:2, 6:3.

Хотя у Андерсона блестяще шли эйсы, и он смог с их помощью заработать 13 очков, осечек он всё-таки допускал гораздо больше. Южноафриканец совершил 33 невынужденные ошибки, в то время как у Рублёва этот показатель был почти в два раза ниже. На своей первой подаче россиянин проиграл всего четыре розыгрыша, и это очень достойный показатель, который должен внушать трепет будущим соперникам.

Вторую неделю на «Ролан Гаррос» Рублёв начнёт с матча против Мартона Фучовича. Венгр в первом круге сенсационно выбил Даниила Медведева, а в 1/8 финала вышел после победы над бразильцем Тьяго Монтейро , которому отдал девять геймов. Рублёв будет стараться не только взять реванш за поражение соотечественника, но и продлить свою победную серию до девяти матчей.

Беспроигрышная первая неделя Хачанова

Если для Рублёва это первое участие во второй неделе «Ролан Гаррос», то Карен Хачанов смог добиться такого же успеха уже в четвёртый раз подряд. Ещё ни разу он не вылетал с главного грунтового турнира раньше четвёртого круга, и в этом сезоне он продолжил эту традицию.

В 1/16 финала Хачанов встречался с чилийцем Кристьяном Гарином. Он сумел подняться на 19-ю строчку в рейтинге ATP, что всего на три позиции ниже той, которую занимал россиянин перед стартом Открытого чемпионата Франции. Но в первом сете ни о какой равной борьбе между теннисистами речь не шла. Хачанов сразу же выиграл три гейма подряд на чужой подаче и повёл со счётом 4:1. Когда Гарин пытался отыграться, россиянин чувствовал уверенно на брейк-поинтах. Он отдал лишь ещё один гейм, прежде чем выиграть сет.

Во второй партии у Хачанова внезапно наступил сбой на подаче. Он не попадал первым мячом в половине случаев, а со второй попытки достаточно редко набирал очки. Ошибки привели к брейку Гарина при счёте 4:2. Моментов для того, чтобы исправить положение, у россиянина по сути не было, и это могло стать тревожным звонком для него.

Но в следующем сете Хачанов на характере удержал подачу, и игра вернулась в привычное русло. Каждый следующий гейм соперники спокойно брали свои подачи, пока вдруг не наступил провал уже у Гарина. Он позволил россиянину сделать два брейка подряд, не набрав при этом ни одного очка. Хотя чилиец с одного смог отыграться, спасаться во второй раз было поздно — Хачанов уже снова повёл по сетам.

В четвёртой партии Гарину стало совсем тяжело на приёме. Хачанов отдал ему всего два очка на подаче и сделал три эйса. При счёте 2:2 уже только россиянин выигрывал геймы, доведя матч до победы спустя два с половиной часа после его начала.