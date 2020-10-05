Рублев вышел в четвертьфинал Roland Garros

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл венгра Мартона Фучовича в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции. (Roland Garros) Общий призовой фонд турнира, проходящего в Париже на грунтовых кортах, составляет €38 млн Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу 22-летнего Рублева, посеянного на турнире под 13-м номером. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между болгарином Григором Димитровым и греком Стефаносом Циципасом (пятый номер посева).

Рублев располагается на 12-й строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в активе россиянина пять побед на турнирах под эгидой организации. На Открытом чемпионате США 2020 года Рублев повторил свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, дойдя до четвертьфинала. Ранее он ни разу не выходил в четвертьфинал Roland Garros.

Фучович в матче первого круга обыграл россиянина Даниила Медведева со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:1. Венгр располагается на 63-й строчке мирового рейтинга. Он является победителем одного турнира ATP. Фучович дважды выходил в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2018, 2020).