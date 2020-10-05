Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
29 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
0 1
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
3 0
Бетис Бетис
30 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
0 0
Атлетико М Атлетико М
Вильярреал
Вильярреал
3 1
Алавес Алавес
Эйбар
Эйбар
0 1
Эльче Эльче
1 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Севилья
Севилья
1 0
Леванте Леванте
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Кадис Кадис
Сельта
Сельта
0 3
Барселона Барселона
2 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
4 0
Майнц Майнц
3 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 0
Ротор Ротор
Тамбов
Тамбов
1 1
Арсенал Арсенал
Урал
Урал
0 2
ЦСКА ЦСКА
3 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 2
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
0 0
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3 0
Хетафе Хетафе
3 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
1 1
Байер Байер
Вердер
Вердер
1 0
Арминия Арминия
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
3 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Челси
Челси
4 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Эвертон
Эвертон
4 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
2 1
Химки Химки
Сочи
Сочи
4 2
Ростов Ростов
Рубин
Рубин
1 1
Ахмат Ахмат
4 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Осасуна
Осасуна
2 0
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Леванте
Леванте
0 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
4 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
0 0
Аугсбург Аугсбург
Бавария
Бавария
4 3
Герта Герта
4 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
0 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 0
Фулхэм Фулхэм

Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Roland Garros 

ТАСС и ещё 20 14 часов назад
Рублев вышел в четвертьфинал Roland Garros
Фото: © EPA-EFE/JULIEN DE ROSA
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл венгра Мартона Фучовича в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции. (Roland Garros) Общий призовой фонд турнира, проходящего в Париже на грунтовых кортах, составляет €38 млн Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу 22-летнего Рублева, посеянного на турнире под 13-м номером. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между болгарином Григором Димитровым и греком Стефаносом Циципасом (пятый номер посева).
Рублев располагается на 12-й строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в активе россиянина пять побед на турнирах под эгидой организации. На Открытом чемпионате США 2020 года Рублев повторил свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, дойдя до четвертьфинала. Ранее он ни разу не выходил в четвертьфинал Roland Garros.
Фучович в матче первого круга обыграл россиянина Даниила Медведева со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:1. Венгр располагается на 63-й строчке мирового рейтинга. Он является победителем одного турнира ATP. Фучович дважды выходил в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2018, 2020).
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль.
Видео дня. «Астон Вилла» нанесла сокрушительное поражение «Ливерпулю»
ТАСС: последние новости
Хачанов проиграл Джоковичу в четвертом круге Roland Garros Хачанов проиграл Джоковичу в четвертом круге Roland Garros Хачанов вышел в четвертый круг Roland Garros Хачанов вышел в четвертый круг Roland Garros Рублев заявил, что ожидал тяжелого матча с Фучовичем на Roland Garros Рублев заявил, что ожидал тяжелого матча с Фучовичем на Roland Garros
Комментарии
Теннис , Андрей Рублев , Мартон Фучович , Рафаэль Надаль , Григор Димитров , Даниил Медведев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бибулатов наглухо вырубил с «вертушки» бразильца
Бибулатов наглухо вырубил с «вертушки» бразильца
Роднина назвала Загитову «Муму фигурного катания»
Роднина назвала Загитову «Муму фигурного катания»
«Муму фигурного катания»: Роднина задела Загитову
«Муму фигурного катания»: Роднина задела Загитову
Россиянку назвали самой красивой спортсменкой в мире
Россиянку назвали самой красивой спортсменкой в мире
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение