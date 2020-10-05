Хачанов проиграл Джоковичу на Roland Garros

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Общий призовой фонд турнира, проходящего в Париже на грунтовых кортах, составляет €38 млн Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3, 6:3 в пользу 33-летнего серба, посеянного на турнире под первым номером. Хачанов был посеян под 15-м номером.

Джокович вышел в четвертьфинал Roland Garros 11-й раз подряд (всего — 14). В четвертьфинале он сыграет с победителем матча между испанцем Пабло Карреньо-Бустой (17-й номер посева) и немцем Даниэлем Альтмайером.

Джокович является лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету сербского теннисиста 17 побед на турнирах серии Большого шлема (третий результат в истории у мужчин): восемь раз он выигрывал Australian Open, пять раз — Уимблдон, трижды — US Open и один раз — Roland Garros. На его счету 81 титул ATP (пятый показатель в истории). Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Хачанову 24 года, он занимает 16-е место в рейтинге ATP, на счету россиянина четыре победы на турнирах под эгидой организации. Наивысшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros 2019 года.