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Хачанов проиграл Джоковичу в четвертом круге Roland Garros 

ТАСС и ещё 49 11 часов назад
Хачанов проиграл Джоковичу на Roland Garros
Фото: © EPA-EFE/IAN LANGSDON
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Общий призовой фонд турнира, проходящего в Париже на грунтовых кортах, составляет €38 млн Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3, 6:3 в пользу 33-летнего серба, посеянного на турнире под первым номером. Хачанов был посеян под 15-м номером.
Джокович вышел в четвертьфинал Roland Garros 11-й раз подряд (всего — 14). В четвертьфинале он сыграет с победителем матча между испанцем Пабло Карреньо-Бустой (17-й номер посева) и немцем Даниэлем Альтмайером.
Джокович является лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету сербского теннисиста 17 побед на турнирах серии Большого шлема (третий результат в истории у мужчин): восемь раз он выигрывал Australian Open, пять раз — Уимблдон, трижды — US Open и один раз — Roland Garros. На его счету 81 титул ATP (пятый показатель в истории). Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).
Хачанову 24 года, он занимает 16-е место в рейтинге ATP, на счету россиянина четыре победы на турнирах под эгидой организации. Наивысшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros 2019 года.
Турнир завершится 11 октября. Действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль.
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Теннис , Карен Хачанов , Новак Джокович , Пабло Карреньо-буста , Рафаэль Надаль
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