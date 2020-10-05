Рублёв впервые вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

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Российский теннисист Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В матче 1/8 он обыграл венгра Мартона Фучовича — 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3).

Для победы россиянину понадобилось 3 часа 58 минут.

В четвертьфинале 22-летний Рублёв встретится с греческим теннисистом Стефаном Циципасом. Встреча пройдёт 6-го октября. Начало матча запланировано на 13:00 мск.

Общественная служба новостей ранее сообщала о том, что «Уфа» продала защитника Ионуца Неделчару в греческий АЕК. Сумма трансфера составила 500 тысяч евро.