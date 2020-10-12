Александрова осталась первой ракеткой России

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая тройка не претерпела изменений: лидерство сохранила австралийка Эшли Барти
, за ней расположились румынка Симона Халеп и японка Наоми Осака. Американка Софья поднялась на четвёртое место. Украинка Элина Свитолина
осталась пятой. Чешка Каролина Плишкова
опустилась на шестое место. Канадка Бьянка Андрееску, осталась седьмой. Чешка Петра Квитова
поднялась с 11 на восьмое место. Нидерландка Кики Бертенс опустилась на девятое место, а американка Серена Уильямс
— на десятое.