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Александрова осталась первой ракеткой России в обновлённом рейтинге WTA

RT на русскомиещё 4
15 часов назад
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый 12 октября рейтинг спортсменок.
Александрова осталась первой ракеткой России
Фото: RT на русскомRT на русском
В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая тройка не претерпела изменений: лидерство сохранила австралийка Эшли Барти, за ней расположились румынка Симона Халеп и японка Наоми Осака. Американка Софья поднялась на четвёртое место. Украинка Элина Свитолина осталась пятой. Чешка Каролина Плишкова опустилась на шестое место. Канадка Бьянка Андрееску, осталась седьмой. Чешка Петра Квитова поднялась с 11 на восьмое место. Нидерландка Кики Бертенс опустилась на девятое место, а американка Серена Уильямс — на десятое.
Первой ракеткой России осталась Екатерина Александрова, опустившаяся с 31-го на 33-е место.
Светлана Кузнецова переместилась с 33-й на 36-ю строчку. Вероника Кудерметова осталась 42-й.
Анна Блинкова опустилась с 58-й на 61-ю позицию, Дарья Касаткина — с 71-й на 75-ю, Варвара Грачёва — с 89-й на 96-ю, а Анастасия Потапова — с 92-й на 99-ю.
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв впервые в карьере вошёл в топ-10 рейтинга ATP.
Теннис,Варвара Грачева,Эшли Барти,Анна Блинкова,Петр Квитов,Вероника Кудерметова,Анастасия Потапова,Элина Свитолина,Дарья Касаткина,Каролина Плишкова,Екатерина Александрова,Андрей Рублев,Серена Уильямс,Светлана Кузнецова,
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