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Путин: турнир St.Petersburg Open пройдет успешно и оставит незабываемые впечатления 

ТАСС и ещё 1 15 часов назад
Путин обратился к участникам St.Petersburg Open
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин уверен, что соревнования в рамках XXV Международного теннисного турнира "St.Petersburg Open" пройдут успешно и оставят незабываемые впечатления у игроков и зрителей. Приветствие главы государства участникам, организаторам и гостям спортивного мероприятия опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Ваш турнир традиционно объединяет на своих площадках как признанных звезд, так и молодых талантливых спортсменов из разных стран, дарит им прекрасную возможность встретиться с достойными соперниками, помериться с ними силами, побороться за победу", — говорится в послании президента.

Путин отметил, что на протяжении многих лет турнир является настоящим праздником для любителей тенниса.
St. Petersburg Open проходит с 12 по 18 октября. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев.
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