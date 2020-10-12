Путин обратился к участникам St.Petersburg Open

Президент РФ Владимир Путин уверен, что соревнования в рамках XXV Международного теннисного турнира "St.Petersburg Open" пройдут успешно и оставят незабываемые впечатления у игроков и зрителей. Приветствие главы государства участникам, организаторам и гостям спортивного мероприятия опубликовано в понедельник на сайте Кремля.
"Ваш турнир традиционно объединяет на своих площадках как признанных звезд, так и молодых талантливых спортсменов из разных стран, дарит им прекрасную возможность встретиться с достойными соперниками, помериться с ними силами, побороться за победу", — говорится в послании президента.
Путин отметил, что на протяжении многих лет турнир является настоящим праздником для любителей тенниса.
St. Petersburg Open проходит с 12 по 18 октября. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев.