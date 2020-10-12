Путин обратился к участникам St.Petersburg Open

"Ваш турнир традиционно объединяет на своих площадках как признанных звезд, так и молодых талантливых спортсменов из разных стран, дарит им прекрасную возможность встретиться с достойными соперниками, помериться с ними силами, побороться за победу", — говорится в послании президента.