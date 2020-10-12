Белорусская теннисистка обвинила подписчиков в травле

Теннисистка Арина Соболенко вступила в конфликт со своими подписчиками в Instagram на фоне протестов в Белоруссии, но позднее извинилась за резкие высказывания.

Многократная победительница турниров WTA в воскресенье опубликовала пост, где рассуждала о косметике и натуральной красоте. Многие пользователи в комментариях упрекнули белорусскую спортсменку и отметили, что с ее стороны было бы уместнее выразить позицию относительно протестов в стране.

"Стыдно за вас! В вашем возрасте пора бы уже поумнеть… Но ничего, и таких земля носит, к сожалению", — ответила Соболенко одному из подписчиков.

"Просто нет сил читать бесконечные призывы и агитации в навязчивой форме. Но… Какая методичная травля! И вы хотите, чтобы здравомыслящие люди были с вами? И правда считаете, что вам позволено за меня решать, на какой я стороне? Оскорблять меня и людей, которые отказываются участвовать в вашей якобы борьбе за справедливость? Или, по-вашему, то, что вы пишете только мне, это мирные высказывания?" — написала Соболенко.

Девушка добавила, что ранее публично высказывалась о неприятии насилия. Она отказалась от призывов выбрать ту или иную сторону общественно-политического конфликта.

"Все должны иметь право на свое мнение. Только оно наказуемо. Вами. Вот и все. Еще раз. Я за мир, за тех, кто делает свою работу, за тех, кто не провоцирует людей на насилие, злость и агрессию. Я против насилия с любой стороны и никогда его не оправдаю. Но все начинается с себя", — подчеркнула Соболенко.