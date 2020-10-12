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Белорусская теннисистка обвинила подписчиков в травле на фоне протестов 

Спорт РИА Новости и ещё 5 11 часов назад
Белорусская теннисистка обвинила подписчиков в травле
Фото: Reuters
Теннисистка Арина Соболенко вступила в конфликт со своими подписчиками в Instagram на фоне протестов в Белоруссии, но позднее извинилась за резкие высказывания.
Многократная победительница турниров WTA в воскресенье опубликовала пост, где рассуждала о косметике и натуральной красоте. Многие пользователи в комментариях упрекнули белорусскую спортсменку и отметили, что с ее стороны было бы уместнее выразить позицию относительно протестов в стране.

"Стыдно за вас! В вашем возрасте пора бы уже поумнеть… Но ничего, и таких земля носит, к сожалению", — ответила Соболенко одному из подписчиков.

В понедельник теннисистка разместила новую публикацию, где извинилась за резкость и призналась, что погорячилась.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

ПРОШУ ВАШЕ ВНИМАНИЕ❤️ За комментарий хочу извиниться, погорячилась. Просто нет сил читать бесконечные призывы и агитации в навязчивой форме. Но… Какая методичная травля! И вы хотите чтобы здравомыслящие люди были с вами? И правда считаете, что вам позволено за меня решать на какой я стороне? Оскорблять меня и людей которые отказываются учавствовать в вашей якобы борьбе за справедливость? Или по вашему то что вы пишите только мне, это мирные выссказывания? А Трибуна подогревающая оскорбления, это тоже за мирное решение вопросов… Я против насилия и говорила об этом публично! Но я не свалилась с луны и не могу закрыть глаза на все то, что сделано для страны в целом, и для спорта в частности. Я не призывала и не призываю никого из вас быть на какой-то стороне. Тем более угрозами и оскорблениями. Свою точку зрения и свои призывы публикуйте на своих страницах и хайп ловите там. То за какой вы мир и справедливость, я начиталась в комментариях. Не я решаю кого задерживать, кого нет. Я не владею материалами не одного дела. Я не учавствовала в политике никогда, и не собираюсь. Я буду болеть за спортсменов любого вида спорта и мне не важно на какой они стороне. А все что вы пишите, это никакой не мир, это агрессия, злоба и ненависть. И все потому что вы не увидели свою точку зрения или пост про то что вы хотели… И да, все должны иметь право на свое мнение. Только оно наказуемо. Вами. Вот и все. Еще раз. Я за мир, за тех кто делает свою работу, за тех кто не провоцирует людей на насилие, злость и агрессию. Я против насилия с любой стороны и никогда его не оправдаю. Но все начинается с себя. Если вы ведете себя так, как то что осуждаете, это ваш выбор. Все что я покупаю или кому-то помогаю — я делаю только за те средства, которые заработала сама. И только сама. Ничего мне не дарили, не платитили и не давали.

Публикация от  𝗔𝗥𝗬𝗡𝗔 𝗦𝗔𝗕𝗔𝗟𝗘𝗡𝗞𝗔 🐯 (@sabalenka_aryna)

"Просто нет сил читать бесконечные призывы и агитации в навязчивой форме. Но… Какая методичная травля! И вы хотите, чтобы здравомыслящие люди были с вами? И правда считаете, что вам позволено за меня решать, на какой я стороне? Оскорблять меня и людей, которые отказываются участвовать в вашей якобы борьбе за справедливость? Или, по-вашему, то, что вы пишете только мне, это мирные высказывания?" — написала Соболенко.

Девушка добавила, что ранее публично высказывалась о неприятии насилия. Она отказалась от призывов выбрать ту или иную сторону общественно-политического конфликта.

"Все должны иметь право на свое мнение. Только оно наказуемо. Вами. Вот и все. Еще раз. Я за мир, за тех, кто делает свою работу, за тех, кто не провоцирует людей на насилие, злость и агрессию. Я против насилия с любой стороны и никогда его не оправдаю. Но все начинается с себя", — подчеркнула Соболенко.

Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. Набрав на них, по данным ЦИК, 80,1% голосов, победу одержал Александр Лукашенко. В воскресенье в белорусских городах прошли очередные несанкционированные протестные акции. Не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна" сообщил, что были задержаны более 500 человек.
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Комментарии
Теннис , Арина Соболенко , Александр Лукашенко
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