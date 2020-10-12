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Куэрри снялся с турнира в Санкт-Петербурге, его заменит лаки-лузер Троицки 

Чемпионат.com и ещё 4 12 часов назад
Куэрри снялся с турнира в Петербурге
Фото: Reuters
Американец Сэм Куэрри снялся с турнира в Санкт-Петербурге, сообщает Entry Lists Updates.
На турнире Куэрри заменит серб Виктор Троицки в качестве лаки-лузера. В первом круге ему предстоит встреча с представителем Канады Денисом Шаповаловым.
До этого с турнира снялись Стефанос Циципас, Маттео Берреттини, Григор Димитров, Пабло Карреньо-Буста, Кей Нисикори, Кевин Андерсон и Янник Синнер. Стало известно и об отказе от участия Давида Гоффена — бельгиец заразился коронавирусом.
Турнир в Санкт-Петербурге стартует сегодня, 12 октября, и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 победил Борну Чорича из Хорватии.
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Теннис , Денис Шаповалов , Сэм Куэрри , Виктор Троицки , Янник Синнер , Кевин Андерсон , Григор Димитров , Давид Гоффен , Даниил Медведев
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