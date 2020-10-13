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Шарапова вошла в топ-100 самых богатых женщин США по версии Forbes 

ТАСС 7 часов назад
Шарапова вошла в топ-100 самых богатых женщин США
Фото: © Charles Sykes/Invision/AP
Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова вошла в список ста самых богатых женщин США по версии журнала Forbes. Рейтинг представлен на сайте издания.
Шарапова расположилась на 87-м месте. Состояние спортсменки, проживающей в США с 1995 года, оценивается в $200 млн Еще одной представительницей спорта в списке стала теннисистка Серена Уильямс, которая заняла 83-е место с состоянием в $225 млн Первое место рейтинга второй год подряд заняла соосновательница компании ABC Supply Диана Хендрикс с состоянием в $8 млрд
Шараповой 33 года, в феврале она завершила профессиональную карьеру. Россиянка является победительницей 36 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, два раза — Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу — Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.
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Комментарии
Теннис , Серена Уильямс , Диана Хендрикс , Мария Шарапова , СБОРНАЯ РОССИИ , Forbes , телеканал АВС
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