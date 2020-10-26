Хачанов потерял одну позицию в рейтинге ATP

Российский теннисист Карен Хачанов потерял одну позицию в обновленном рейтинге ATP. Хачанов опустился с 17-го на 18-е место. Россиянина потеснил Милош Раонич.
Примечательно, что на прошлой неделе Карен Хачанов и Милош Раонич дошли до четвертьфинала турнира в Антверпене. Карен проиграл Даниэлю Эвансу, а канадец снялся.
Другой россиянин Даниил Медведев занимает 6-е место, а Андрей Рублев идет на 8-й позиции.
Первое место в рейтинге занимает Новак Джокович. Вторым идет Рафаэль Надаль, а замыкает тройку Доминик Тим.