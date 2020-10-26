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Эльче
2 1
Валенсия Валенсия
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Штутгарт
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Кёльн Кёльн
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Астон Вилла
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Осасуна
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Манчестер Юнайтед
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Фулхэм
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
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Хачанов опустился на 18-е место в рейтинге ATP 

Sport24 и ещё 7 20 часов назад
Хачанов потерял одну позицию в рейтинге ATP
Фото: РИА Новости
Российский теннисист Карен Хачанов потерял одну позицию в обновленном рейтинге ATP. Хачанов опустился с 17-го на 18-е место. Россиянина потеснил Милош Раонич.
Примечательно, что на прошлой неделе Карен Хачанов и Милош Раонич дошли до четвертьфинала турнира в Антверпене. Карен проиграл Даниэлю Эвансу, а канадец снялся.
Другой россиянин Даниил Медведев занимает 6-е место, а Андрей Рублев идет на 8-й позиции.
Первое место в рейтинге занимает Новак Джокович. Вторым идет Рафаэль Надаль, а замыкает тройку Доминик Тим.
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Теннис , Андрей Рублев , Карен Хачанов , Новак Джокович , Милош Раонич , Даниэль Эванс , Рафаэль Надаль , Даниил Медведев , Доминик Тим
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