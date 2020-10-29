«Меня пытались задушить»: экс-подруга обвинила Зверева

Бывшая девушка немецкого теннисиста Александра Зверева Ольга Шарыпова рассказала, что стала жертвой домашнего насилия.

«В августе прошлого года я побитая выбежала из гостиницы босиком. Я стояла на улице Нью-Йорка и не знала, куда мне идти и что делать. Меня пытались задушить подушкой, ударили головой об стену, скручивали руки, и в тот момент я действительно боялась за свою жизнь.

Это была уже далеко не первая и не последняя ситуация, когда в отношениях на меня подняли руку. Она была самая страшная, потому что в какие-то моменты я не могла дышать», — написала Шарыпова в инстаграме, не назвав имя человека, который ее бил.

Позднее в интервью «Чемпионату» девушка подтвердила, что речь идет о Звереве. Ольга и Александр были знакомы с детства, когда играли на юниорских турнирах, а в 2018 году между ними завязались серьезные отношения.

Тот самый инцидент случился за несколько дней до начала US Open-2019. По словам Шарыповой, после приступа агрессии со стороны Зверева она убежала на первый этаж гостиницы, но теннисист ее нашел.

«Я рыдала и пыталась уйти, а он хотел, чтобы я вернулась в номер, и мы поговорили. Но я понимала, что в тот момент никакого диалога не будет. Мне было страшно, и я хотела убежать. Но Саша толкнул меня в стену и сказал, что ему за это ничего не будет. И что всем на меня наплевать, что бы он со мной ни сделал. К счастью, в тот момент появились люди, и я проскочила вместе с ними на улицу. Я оказалась одна, босиком посреди улицы. Хорошо, что у меня был телефон, и я смогла списаться с другом, который отвез меня в свою семью», — рассказала девушка.

По словам Шарыповой, они помирились после этой ссоры, и она даже ездила с ним на турниры в Швейцарию и Китай. Позднее пара все же рассталась, но, по словам самой Ольги, она пока не готова об этом рассказать.