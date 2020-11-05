Кафельников анонсировал конец России 

Вчера, как сообщал «Рамблер», политик Илья Яшин написал в твиттере, что президентом , похоже, станет Байден, который использует имя президента Владимира Путина как ругательство.

«Отлично! Быстрее нам *** (конец. — Прим. ред.) придет! Может, и мы с тобой на своем веку прекрасную Россию увидим», — прокомментировал это Кафельников.

Журналист Илиас Меркури ретвитнул реплики Яшина и Кафельникова и назвал тех озлобленными олигофренами. Теннисист ретвитнул реплику Меркури, назвал того узбекским бараном с кипрским паспортом и спросил, «*** (что. — Прим. ред.)» тот забыл в его, Кафельникова, России.

В ответ на комментарий одного из пользователей социальной сети о том, что от этого твита немного несет расизмом, теннисист заверил, что это совпадение, объяснив, что прибег к слову баран исключительно потому, что Меркури является таковым.

«*** (конец. — Прим. ред.) "потоку из Севера", * (конец. — Прим. ред.) рублю, * (конец. — Прим. ред.) ценам на нефть, ну и *** (конец. — Прим. ред.) 95% моих соотечественников настал! Джо! Я в тебя верю», — написал он в одном из следующих твитов.