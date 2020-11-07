Теннисист Евгений Кафельников заявил, что находится «в предвкушении экстаза», ожидая, что новый президент США Байден введет санкции против России.

«Я уже в предвкушении экстаза от нового пакета санкций нам нового президента США! Но "эксперты" же утверждаю, что санкции России не страшны и для страны это очень позитивно. Даёшь ещё больше санкций на благо родной страны», — написал Кафельников в твиттере.

Я уже в предвкушении экстаза от нового пакета санкций нам нового президента США! Но "эксперты" же утверждаю, что санкции России не страшны и для страны это очень позитивно. Даёшь ещё больше санкций на благо родной страны💪👊🤪— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) November 6, 2020

После этого пользователи назвали Кафельникова «натовским выкормышем» и «опарышем, у которого нет страны».

«Ты осознанно желаешь проблем не правящему классу, а простым людям. Ты враг не Путину, ты враг обычным людям, гражданам России. Ты предатель», — написал один из комментаторов.

Кафельников неоднократно менял политические пристрастия. В смутные 90-е он дружил с Борисом Ельциным , который был большим поклонником тенниса. Затем длительное время поддерживал Владимира Путина и утверждал, что является «русским националистом». Однако с 2014 года Кафельников перешёл на сторону оппозиции и активно критикует Кремль, Россию и желает несчастий соотечественникам.

В частности, 4 ноября он отметился очередным подобным твитом.

«П****ц "потоку из Севера", п****ц рублю, п****ц ценам на нефть, ну и п****ц 95% моих соотечественников настат! Джо ! Я в тебя верю».

Несмотря на нецензурную лексику и токсичность комментария, администрация Твиттера не стала удалять его.