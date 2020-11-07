Теннисист Евгений Кафельников заявил, что находится «в предвкушении экстаза», ожидая, что новый президент США Байден введет санкции против России.
«Я уже в предвкушении экстаза от нового пакета санкций нам нового президента США! Но "эксперты" же утверждаю, что санкции России не страшны и для страны это очень позитивно. Даёшь ещё больше санкций на благо родной страны», — написал Кафельников в твиттере.
Я уже в предвкушении экстаза от нового пакета санкций нам нового президента США! Но "эксперты" же утверждаю, что санкции России не страшны и для страны это очень позитивно. Даёшь ещё больше санкций на благо родной страны💪👊🤪— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) November 6, 2020
После этого пользователи назвали Кафельникова «натовским выкормышем» и «опарышем, у которого нет страны».
«Ты осознанно желаешь проблем не правящему классу, а простым людям. Ты враг не Путину, ты враг обычным людям, гражданам России. Ты предатель», — написал один из комментаторов.
Кафельников неоднократно менял политические пристрастия. В смутные 90-е он дружил с Борисом Ельциным, который был большим поклонником тенниса. Затем длительное время поддерживал Владимира Путина и утверждал, что является «русским националистом». Однако с 2014 года Кафельников перешёл на сторону оппозиции и активно критикует Кремль, Россию и желает несчастий соотечественникам.
В частности, 4 ноября он отметился очередным подобным твитом.
«П****ц "потоку из Севера", п****ц рублю, п****ц ценам на нефть, ну и п****ц 95% моих соотечественников настат! Джо! Я в тебя верю».
Несмотря на нецензурную лексику и токсичность комментария, администрация Твиттера не стала удалять его.
Ранее «Рамблер» сообщал, что выяснилось, почему российские либералы так «топят» за Джо Байдена.