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«Опарыш, у которого нет страны»: россияне обрушились на Кафельникова 

Майк Габриелян 6 часов назад
Теннисист Евгений Кафельников заявил, что находится «в предвкушении экстаза», ожидая, что новый президент США Байден введет санкции против России.

«Я уже в предвкушении экстаза от нового пакета санкций нам нового президента США! Но "эксперты" же утверждаю, что санкции России не страшны и для страны это очень позитивно. Даёшь ещё больше санкций на благо родной страны», — написал Кафельников в твиттере.

После этого пользователи назвали Кафельникова «натовским выкормышем» и «опарышем, у которого нет страны».

«Ты осознанно желаешь проблем не правящему классу, а простым людям. Ты враг не Путину, ты враг обычным людям, гражданам России. Ты предатель», — написал один из комментаторов.

Кафельников неоднократно менял политические пристрастия. В смутные 90-е он дружил с Борисом Ельциным, который был большим поклонником тенниса. Затем длительное время поддерживал Владимира Путина и утверждал, что является «русским националистом». Однако с 2014 года Кафельников перешёл на сторону оппозиции и активно критикует Кремль, Россию и желает несчастий соотечественникам.
Кафельникова о Москве: «Депрессия и безысходность»
В частности, 4 ноября он отметился очередным подобным твитом.
«П****ц "потоку из Севера", п****ц рублю, п****ц ценам на нефть, ну и п****ц 95% моих соотечественников настат! Джо! Я в тебя верю».
Несмотря на нецензурную лексику и токсичность комментария, администрация Твиттера не стала удалять его.
Ранее «Рамблер» сообщал, что выяснилось, почему российские либералы так «топят» за Джо Байдена.
Комментарии 300
Теннис , Видео , Евгений Кафельников , Джозеф Байден , Борис Ельцин , Владимир Путин
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