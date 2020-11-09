Медведев обошел Федерера в рейтинге ATP

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер впервые с марта 2019 года выбыл из топ-4 рейтинга ATP. В новом рейтинге ATP от 9 ноября его с четвёртой строчки сместил россиянин Даниил Медведев

В нынешнем сезоне Роджер сыграл всего на одном турнире — Открытом чемпионате Австралии. В феврале и мае он перенёс операции на колене. Швейцарец планирует вернуться к старту следующего сезона на Australian Open.