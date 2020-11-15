Организаторы Уимблдона получат страховую выплату в £174 млн 

Организаторам Уимблдонского теннисного турнира выплатят страховку в размере 174 млн фунтов по причине того, что турнир не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В договоре о страховании есть пункт о пандемиях, который был введен в 2003 году после вспышки атипичной пневмонии, пишет Daily Mail.
Первоначально предполагалось, что отмена турнира приведет к страховой выплате чуть более 100 млн фунтов. Как отмечает ТАСС, Уимблдон-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса впервые со времен Второй мировой войны. Следующий турнир запланирован июнь — июль 2021 года.