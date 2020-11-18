Рублев проиграл Циципасу

Российский теннисист Андрей Рублев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Призовой фонд соревнований составляет $5,7 млн.

Фото: © AP Photo/Frank Augstein © AP Photo/Frank Augstein

Рублев потерпел второе поражение на турнире и не сумел пробиться в полуфинал соревнований. Он уступил в дебютной встрече Надалю. По итогам двух туров первое место в группе занимает Тим, далее идут Надаль и Циципас, таблицу замыкает Рублев.

Рублев впервые играет на Итоговом турнире. 23-летний россиянин занимает восьмое место рейтинга АТР, в его активе семь титулов под эгидой организации, из которых пять в этом сезоне. Он трижды доходил до четвертьфинала турниров серии Большого шлема, дважды - в этом сезоне.

Циципас занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Грек является победителем пяти турниров под эгидой организации. В октябре он дошел до полуфинала Открытого чемпионата Франции.