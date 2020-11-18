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Рублев проиграл Циципасу и потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира АТР

ТАССиещё 11
9 часов назад
Российский теннисист Андрей Рублев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Призовой фонд соревнований составляет $5,7 млн.
Рублев проиграл Циципасу
Фото: © AP Photo/Frank Augstein© AP Photo/Frank Augstein
Матч завершился победой 22-летнего грека со счетом 6:1, 4:6, 7:6 (8:6). В другом матче группы "Лондон-2020" австриец Доминик Тим победил испанца Рафаэля Надаля.
Рублев потерпел второе поражение на турнире и не сумел пробиться в полуфинал соревнований. Он уступил в дебютной встрече Надалю. По итогам двух туров первое место в группе занимает Тим, далее идут Надаль и Циципас, таблицу замыкает Рублев.
Рублев впервые играет на Итоговом турнире. 23-летний россиянин занимает восьмое место рейтинга АТР, в его активе семь титулов под эгидой организации, из которых пять в этом сезоне. Он трижды доходил до четвертьфинала турниров серии Большого шлема, дважды - в этом сезоне.
Циципас занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Грек является победителем пяти турниров под эгидой организации. В октябре он дошел до полуфинала Открытого чемпионата Франции.
Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году. Турнир проводится в Лондоне на "харде". Действующим победителем является Циципас.
Теннис,Николай Давыденко,Доминик Тим,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,
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